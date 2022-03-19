Зеленский рассказал, как Кабмин поможет украинским переселенцам во время войны (видео)

Проект предусматривает три компонента: финансовую поддержку, обеспечение жильем и помощь людям, приютившим беженцев у себя дома.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров подготовить программу для поддержки украинцев, потерявших дома в результате войны с Россией. Он раскрыл подробности проекта в своем видеообращении по итогам 18 марта.

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По словам главы государства, правительство уже наметило первые контуры комплексной программы, вскоре премьер-министр Денис Шмыгаль должен рассказать больше деталей. Она предусматривает финансовую поддержку переселенцев, как взрослых, так и детей, а также обеспечение их рабочими местами, чтобы каждой семье было на что жить.

Второй пункт программы касается жилья — Кабмин должен подготовить предложения по оперативному расселению перемещенных лиц. Кроме того, необходимо организовать восстановление разрушенных домов после завершения войны.

Третий пункт поддержит украинцев, которые разместили у себя беженцев из районов, которые временно оккупированны войсками РФ или пострадали в результате боевых действий. Как подчеркнул Владимир Зеленский, гостеприимным гражданам как минимум компенсируют расходы на коммунальные услуги, увеличившиеся в связи с проживанием переселенцев.

Президент добавил, что глава Офиса Президента Андрей Ермак посовещался с послами Украины в рамках Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам для налаживания поставки гуманитарных грузов. В первую очередь рассматривают помощь внутренним переселенцам.

Ранее писали, что девочка, бежавшая от войны из Кривого Рога, попала на обложку журнала TIME. Фотографию пятилетней Валерии развернули во Львове в рамках перформанса французского художника JR с участием 100 человек.

Сообщали также, как украинцы могут получить социальные выплаты в условиях войны. Деньги поступили, однако сейчас в оккупированных городах выплатить их наличными очень сложно, однако местные власти ищут новые способы это сделать.