Зеленський розповів, як Кабмін допоможе українським переселенцям під час війни (відео)

Проект передбачає три компоненти: фінансову підтримку, забезпечення житлом та допомогу людям, які надали притулок біженцям у себе вдома.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів підготувати програму для підтримки українців, які втратили домівки внаслідок війни з Росією. Він розкрив подробиці проекту у своєму відеозверненні за підсумками 18 березня.

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За словами глави держави, уряд уже намітив перші контури комплексної програми, незабаром прем'єр-міністр Денис Шмигаль має розповісти більше про деталі. Вона передбачає фінансову підтримку переселенців як дорослих, так і дітей, а також забезпечення їх робочими місцями, щоб кожній сім'ї було на що жити.

Другий пункт програми стосується житла — Кабмін має підготувати пропозиції щодо оперативного розселення переміщених осіб. Крім того, необхідно організувати відновлення зруйнованих будинків після завершення війни.

Третій пункт підтримає українців, які розмістили у себе вдома біженців із районів, які тимчасово окуповані військами РФ або постраждали внаслідок бойових дій. Як наголосив Володимир Зеленський, гостинним громадянам як мінімум компенсують витрати на комунальні послуги, що збільшилися у зв'язку із проживанням переселенців.

Президент додав, що глава Офісу Президента Андрій Єрмак порадився з послами України в рамках Координаційного штабу з гуманітарних та соціальних питань для налагодження постачання гуманітарних вантажів. Насамперед розглядають допомогу внутрішнім переселенцям.

Раніше писали, що дівчинка, яка втекла від війни із Кривого Рогу, потрапила на обкладинку журналу TIME. Фотографію п'ятирічної Валерії розгорнули у Львові у рамках перформансу французького художника JR за участю 100 людей.

Повідомляли також, якукраїнці можуть отримати соціальні виплати за умов війни. Гроші надійшли, проте зараз в окупованих містах виплатити їх готівкою дуже складно, проте місцева влада шукає нові способи це зробити.