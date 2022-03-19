Путин еще не готов к переговорам с Зеленским, — пресс-секретарь Эрдогана

По словам спикера президента Турции Ибрагима Калина, Путин не готов встречаться с Зеленским до того, пока все основные вопросы не будут решены на переговорах между делегациями. Это может наступить нескоро.

Владимир Путин не готов к встрече с Владимиром Зеленским. Российский президент считает, что позиции для проведения этой встречи на уровне лидеров еще недостаточно близки. Она может состояться после того, как стороны переговоров решат основные вопросы. Это время еще не наступило и может наступить нескоро. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин американскому издание "The New York Times".

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По словам Калина, что если Зеленский готов к встрече, то у Путина нашлись факторы, которые необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне двух президентов. Это касается нейтралитета Украины, вступления в НАТО, ее разоружения и "денацификации".

Кроме того, Ибрагим Калин заявил, что Путин выдвинул еще два требования — признание Украиной аннексии Крыма, а также "ДНР" и "ЛНР". Калин уточнил, что они являются неприемлемыми требованиями для Украины и международного сообщества. По его словам, эти вопросы остаются самыми сложными на переговорах. Поэтому их могут уже обсудить лидеры Украины и России на личной встрече.

"Если будет достигнута точка по первым четырем статьям и будет достигнуто соглашение, то может быть обсуждение на уровне лидеров пятой и шестой статей", — сказал он.

Он считает, что в идеале решение может быть найдено в том, чтобы предоставить значительную автономию для ОРДЛО. Однако теперь это сложнее, потому что Россия признала их "независимость".

Турецкий чиновник заявил, что Путин больше не выступает за замену Зеленского. По его словам, президент РФ теперь принимает реальность украинского президента как лидера украинского народа, нравится ему это или нет. Он добавил, что верит в то, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано.

"В какой-то момент будет мирное соглашение. Конечно, мы все хотим, чтобы это произошло скорее раньше, чем позже. Но, вероятно, Путин думает, что он хочет быть в позиции силы, когда он это делает, а не казаться слабым, ослабленным либо военными потерями, либо экономическими санкциями", — сказал он.

Напомним, 18 марта советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается спровоцировать напряженность в медиа по результатам мирных переговоров между странами. По его словам, позиция Украины неизменна — прекращение огня, вывод войск и жесткие гарантии безопасности.

Советник главы МВД Вадим Денисенко рассказал, что Путин не готов к заключению мирных переговоров с Украиной. Он заявил, что в ближайшие неделю-две этого точно не стоит ждать.