Путін ще не готовий до переговорів із Зеленським, — прессекретар Ердогана

За словами речника президента Туреччини Ібрагіма Калина, Путін не готовий зустрічатися із Зеленським до того, поки всі основні питання не будуть вирішені на переговорах між делегаціями. Це може бути нескоро.

Володимир Путін не готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським. Російський президент вважає, що позиції для проведення цієї зустрічі на рівні лідерів ще недостатньо близькі. Вона може статися після того, як сторони переговорів вирішать основні питання. Цей час ще не настав і може настати нескоро. Про це розповів речник президента Туреччини Реджепа Ердогана Ібрагім Калин американському видання "The New York Times".

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За словами Калина, якщо Зеленський готовий до зустрічі, то в Путіна знайшлися фактори, які необхідно вирішити до того, як можуть відбутися будь-які переговори на рівні двох президентів. Це стосується нейтралітету України, вступу до НАТО, її роззброєння та "денацифікації".

Крім того, Ібрагім Калин заявив, що Путін висунув ще дві вимоги — визнання Україною анексії Криму, а також "ДНР" та "ЛНР". Калин уточнив, що вони є неприйнятними вимогами для України та міжнародної спільноти. За його словами, ці питання залишаються найскладнішими на переговорах. Тому їх уже можуть обговорити лідери України та Росії на особистій зустрічі.

"Якщо буде досягнуто крапки за першими чотирма статтями і буде досягнуто згоди, то може бути обговорення на рівні лідерів п'ятої і шостої статей", — сказав він.

Він вважає, що в ідеалі рішення може бути знайдено, щоб надати значну автономію для ОРДЛО. Однак тепер це складніше, бо Росія визнала їхню "незалежність".

Турецький урядовець заявив, що Путін більше не виступає за заміну Зеленського. За його словами, президент РФ тепер сприймає реальність українського президента як лідера українського народу, подобається йому це чи ні. Він додав, що вірить у те, що мирну угоду між Росією та Україною буде підписано.

"У якийсь момент буде мирна угода. Звичайно, ми всі хочемо, щоб це сталося швидше раніше, ніж пізніше. Але, ймовірно, Путін думає, що він хоче бути в позиції сили, коли він це робить, а не здаватися слабким, ослабленими або військовими втратами, або економічними санкціями", — сказав він.

Нагадаємо, 18 березня радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається спровокувати напруженість у медіа за результатами мирних переговорів між країнами. За його словами, позиція України незмінна — припинення вогню, виведення військ і жорсткі гарантії безпеки.

Радник голови МВС Вадим Денисенко розповів, що Путін не готовий до проведення мирних переговорів з Україною. Він заявив, що в найближчі тиждень-два цього точно не варто чекати.