В атаке острова Змеиный участвовали срочники 810-й бригады морской пехоты — The insider

По информации журналистов, всего к острову плыли два корабля. Один из них подорвался на минах.

В атаке на остров Змеиный в Черном море, которая произошла 24 февраля, принимала участие 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. В ее составе есть, в том числе, срочники. Об этом сообщает латышское издание The insider со ссылкой на источник, который знаком с ситуацией.

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По его словам, срочников отправили в Украину по контрактам, о существовании которых они знали. Однако их они не видели и не подписывали. Собеседник добавил, что российские солдаты знали куда, и зачем они едут.

Он также рассказал, что к острову направлялись 2 российских корабля, они должны были участвовать в его захвате. Однако один из них подорвался на мине по пути к Змеиному. Другому кораблю— "Василию Быкову" удалось дойти до острова. Именно ему была адресована уже легендарная фраза "русский военный корабль, иди на***".

Напомним, днем, 24 февраля российские военные начали захват острова Змеиный. Патрульный корабль "Василий быков" и крейсер "Москва" вплотную подошли к острову и потребовали от украинских военных сложить оружие и сообщить о намерении сотрудничать. Украинские бойцы отказались выполнять требования россиян и в ответ произнесли фразу "русский корабль, иди на***".

Считалось, что украинские военные погибли на острове. Однако 25 февраля стало известно, что они живы. Более 80 украинских пограничников взяли в плен и отправили в Севастополь.