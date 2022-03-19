В атаці острова Зміїний брали участь строковики 810-ї бригади морської піхоти — The insider

За інформацією журналістів, усього до острова пливли два кораблі. Один із них підірвався на мінах.

В атаці на острів Зміїний у Чорному морі, що відбулася 24 лютого, брала участь 810-та окрема гвардійська бригада морської піхоти. У її складі є, зокрема, строковики. Про це повідомляє латиське видання The Іnsider із посиланням на джерело, яке знайоме із ситуацією.

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За його словами, строковиків відправили в Україну за контрактами, про існування яких вони знали. Проте їх вони не бачили та не підписували. Співрозмовник додав, що російські солдати знали куди і навіщо вони їдуть.

Він також розповів, що до острова прямували 2 російські кораблі, вони повинні були брати участь у його захопленні. Проте один із них підірвався на міні на шляху до Зміїного. Іншому кораблю — "Василю Бикову" — вдалося дійти до острова. Саме йому була адресована вже легендарна фраза "російський військовий корабель, йди на***".

Нагадаємо, вдень, 24 лютого російські військові розпочали захоплення острова Зміїний. Патрульний корабель "Василь Биков" і крейсер "Москва" впритул підійшли до острова і вимагали від українських військових скласти зброю і повідомити про намір співпрацювати. Українські бійці відмовилися виконувати вимоги росіян й у відповідь промовили фразу "російський корабель, йди на***".

Вважалося, що українські військові загинули на острові. Проте 25 лютого стало відомо, що вони живі. Понад 80 українських прикордонників взяли в полон і відправили у Севастополь.