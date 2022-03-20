"За один день похоронили все руководство владимирского СОБР": журналист о масштабах потерь РФ
По словам Ильи Косыгина, во время боев в Украине были уничтожены сразу 4 российских подполковника.
Российский журналист Илья Косыгин сообщил о церемонии похорон старших офицеров Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Управления Росгвардии по Владимирской области. Все они погибли в ходе вторжения РФ в Украину.
По словам Косыгина, за все 30 лет существования СОБРа во Владимире у них не было потерь личного состава.
"Вы понимаете весь масштаб пи**еца? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили все его руководство", — пишет журналист.
Также он опубликовал список ликвидированных военных:
- подполковник Илья Пяткин, 38 лет, уроженец с. Андреево, Судогодского района;
- подполковник Роман Рябов, 50 лет, уроженец города Радужный;
- подполковник (скорее всего) Сергей Савватеев, 50 лет, уроженец Владимира, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;
- подполковник (скорее всего) Михаил Родионов, 46 лет, уроженец Владимира, в 2013 году занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.
Известно, что Пяткин при жизни был награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужество. Такую же медаль получил Родионов.
СОБР — это спецподразделение Федеральной службы войск Росгвардии. Основная их задача — борьба с организованной преступностью. Однако силовиков также задействовали в войсковых антитеррористических операциях, в частности — на Кавказе.
Напомним, украинские военные ликвидировали замкомандующего Черноморского флота Андрея Палия, участвовавшего в вооруженной агрессии против Грузии.
15 марта стало известно, что полк "Азов" уничтожил генерал-майора Олега Митяева, возглавлявшего 150-ю мотострелковую дивизию ВС РФ.