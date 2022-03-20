"За один день похоронили все руководство владимирского СОБР": журналист о масштабах потерь РФ

По словам Ильи Косыгина, во время боев в Украине были уничтожены сразу 4 российских подполковника.

Российский журналист Илья Косыгин сообщил о церемонии похорон старших офицеров Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Управления Росгвардии по Владимирской области. Все они погибли в ходе вторжения РФ в Украину.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам Косыгина, за все 30 лет существования СОБРа во Владимире у них не было потерь личного состава.

"Вы понимаете весь масштаб пи**еца? У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили все его руководство", — пишет журналист.

Также он опубликовал список ликвидированных военных:

подполковник Илья Пяткин, 38 лет, уроженец с. Андреево, Судогодского района;

подполковник Роман Рябов, 50 лет, уроженец города Радужный;

подполковник (скорее всего) Сергей Савватеев, 50 лет, уроженец Владимира, заместитель командира СОБР Управления Росгвардии по Владимирской области;

подполковник (скорее всего) Михаил Родионов, 46 лет, уроженец Владимира, в 2013 году занимал должность старшего оперуполномоченного отделения СОБР.

Известно, что Пяткин при жизни был награжден медалью "За отвагу" и орденом Мужество. Такую же медаль получил Родионов.

СОБР — это спецподразделение Федеральной службы войск Росгвардии. Основная их задача — борьба с организованной преступностью. Однако силовиков также задействовали в войсковых антитеррористических операциях, в частности — на Кавказе.

Напомним, украинские военные ликвидировали замкомандующего Черноморского флота Андрея Палия, участвовавшего в вооруженной агрессии против Грузии.

15 марта стало известно, что полк "Азов" уничтожил генерал-майора Олега Митяева, возглавлявшего 150-ю мотострелковую дивизию ВС РФ.