"За один день поховали все керівництво владимирського СОБРу": журналіст про масштаби втрат РФ
За словами Іллі Косигіна, під час боїв в Україні знищили відразу 4 російських підполковників.
Російський журналіст Ілля Косигін повідомив про церемонію похорону старших офіцерів Спеціальний відділ швидкого реагування (СОБР) Управління Росгвардії у Владимирській області. Усі вони загинули під час вторгнення РФ в Україну.
За словами Косигіна, за всі 30 років існування СОБРу у Владимері вони не мали втрат особового складу.
"Ви розумієте весь масштаб пі**єцу? В нас за всі 30 років існування владимирського СОБРу взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали все його керівництво", — пише журналіст.
Також він опублікував список ліквідованих військових:
- підполковник Ілля Пяткін, 38 років, уродженець с. Андреєво, Судогодського району;
- підполковник Роман Рябов, 50 років, уродженець міста Радужний;
- підполковник (найімовірніше) Сергій Саватєєв, 50 років, уродженець Владимира, заступник командира СОБРу Управління Росгвардії у Владимерській області;
- підполковник (найімовірніше) Михайло Родіонов, 46 років, уродженець Владимира, у 2013 році обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділення СОБР.
Відомо, що Пяткіна за життя нагородили медаллю "За відвагу" та орденом Мужності. Таку саму медаль отримав Родіонов.
СОБР — це спецпідрозділ Федеральної служби військ Росгвардії. Основне їхнє завдання — боротьба з організованою злочинністю. Проте силовиків також залучили у військових антитерористичних операціях, зокрема на Кавказі.
Нагадаємо, українські військові ліквідували замкомандувача Чорноморського флоту Андрія Палія, який брав участь у збройній агресії проти Грузії.
15 березня стало відомо, що полк "Азов" знищив генерал-майора Олега Мітяєва, який очолював 150-ту мотострілецьку дивізію ЗС РФ.