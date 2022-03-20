"За один день поховали все керівництво владимирського СОБРу": журналіст про масштаби втрат РФ

За словами Іллі Косигіна, під час боїв в Україні знищили відразу 4 російських підполковників.

Російський журналіст Ілля Косигін повідомив про церемонію похорону старших офіцерів Спеціальний відділ швидкого реагування (СОБР) Управління Росгвардії у Владимирській області. Усі вони загинули під час вторгнення РФ в Україну.

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За словами Косигіна, за всі 30 років існування СОБРу у Владимері вони не мали втрат особового складу.

"Ви розумієте весь масштаб пі**єцу? В нас за всі 30 років існування владимирського СОБРу взагалі не було втрат особового складу. А вчора за один день поховали все його керівництво", — пише журналіст.

Також він опублікував список ліквідованих військових:

підполковник Ілля Пяткін, 38 років, уродженець с. Андреєво, Судогодського району;

підполковник Роман Рябов, 50 років, уродженець міста Радужний;

підполковник (найімовірніше) Сергій Саватєєв, 50 років, уродженець Владимира, заступник командира СОБРу Управління Росгвардії у Владимерській області;

підполковник (найімовірніше) Михайло Родіонов, 46 років, уродженець Владимира, у 2013 році обіймав посаду старшого оперуповноваженого відділення СОБР.

Відомо, що Пяткіна за життя нагородили медаллю "За відвагу" та орденом Мужності. Таку саму медаль отримав Родіонов.

СОБР — це спецпідрозділ Федеральної служби військ Росгвардії. Основне їхнє завдання — боротьба з організованою злочинністю. Проте силовиків також залучили у військових антитерористичних операціях, зокрема на Кавказі.

Нагадаємо, українські військові ліквідували замкомандувача Чорноморського флоту Андрія Палія, який брав участь у збройній агресії проти Грузії.

15 березня стало відомо, що полк "Азов" знищив генерал-майора Олега Мітяєва, який очолював 150-ту мотострілецьку дивізію ЗС РФ.