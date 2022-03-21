26 дней войны: ВС РФ нанесли ракетные удары по полигону возле Ровно

Местные власти сообщают, что в результате удара пострадало несколько человек.

Оккупационные войска РФ 21 марта в 07:40 нанесли два ракетных удара по военному полигону в Ровенской области. По предварительным данным, в результате несколько человек получили ранения. Об этом сообщает мэр города Ровно Александр Третьяк.

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"К сожалению Россия продолжает подло наносить удары именно с воздуха. К счастью, границы наши не нарушены, граница с Беларусью под замком", — заявил Третьяк.

Как сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль, в районе полигона работает специальная комиссия. О месте нанесения удара и о деталях происшествия пока не сообщается.

Третьяк обратился к представителям Запада и сказал о необходимости ввести над украинским небом бесполетной зоны. Мэр отметил, что он с удивлением замечает, как некоторые западные высокопоставленные чиновники называют происходящее в Украине военным "конфликтом". По его словам, в стране идет полномасштабная война, которая может коснуться и западных стран.

Ранее сообщалось, что 14 марта в селе Антополь Ровенской области войска РФ нанесли ракетный удар по телевышке. В результате нанесенного ракетного удара погибло 9 людей, еще 9 были ранены.

25 февраля аэропорт Ровно подвергся ракетному удару со стороны оккупационных российских войск. По словам мэра города Александра Третьяка серьезных повреждений нет.