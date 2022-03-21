26 днів війни: ЗС РФ завдали ракетних ударів по полігону біля Рівного

Місцева влада повідомляє, що в результаті удару постраждали кілька людей.

Окупаційні війська РФ 21 березня о 07:40 завдали двох ракетних ударів по військовому полігону на Рівненщині. За попередніми даними, в результаті кілька людей отримали поранення. Про це повідомляє мер міста Рівне Олександр Третяк.

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"На жаль, Росія продовжує підло завдавати ударів саме з повітря. На щастя, кордони наші не порушені, кордон із Білоруссю під замком", — заявив Третяк.

Як повідомив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль, у районі полігону працює спеціальна комісія. Про місце завдання удару та про деталі події поки не повідомляється.

Третяк звернувся до представників Заходу та сказав про необхідність запровадити над українським небом безпольотної зони. Мер зазначив, що він із подивом помічає, як деякі західні високопосадовці називають військовим "конфліктом", що відбувається в Україні. За його словами, у країні йде повномасштабна війна, яка може зачепити й західні країни.

Раніше повідомлялося, що 14 березня в селі Антополь Рівненської області війська РФ завдали ракетного удару по телевежі. Внаслідок завданого ракетного удару загинуло 9 людей, ще 9 було поранено.

25 лютого аеропорт Рівного зазнав ракетного удару з боку окупаційних російських військ. За словами мера міста Олександра Третяка, серйозних пошкоджень немає.