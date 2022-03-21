Через "Дію" на нужды украинской армии собрали 165 млн гривен

Деньги перечислили более 178 тысяч украинцев. Все средства направили в фонд "Вернись живым".

Через приложение "Дия", в котором можно перечислить деньги на нужды ВСУ, за время войны удалось собрать 165 миллионов гривен. Об этом сообщили в Telegram-канале приложения.

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"К сбору средств в Дии подключились более 178 тысяч украинцев", — отметили в Дии.

Все средства направили в фонд "Вернись живым".

Чтобы перевести деньги на нужды армии, нужно зайти в приложение, выбрать услугу "Помочь армии", ввести сумму взноса и оплатить картой.

Как писал ранее Фокус, в Украине идет 26-й день полномасштабной войны, которую развязала Россия. По информации советника главы ОП Михаила Подоляка, сегодня должен начаться 5-й раунд переговоров с РФ. Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сообщил, что, несмотря на подвижки в переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной, между двумя сторонами остаются "очень большие" разногласия.