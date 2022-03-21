Впереди долгий путь переговоров между Украиной и Россией, есть большие разногласия, - премьер-министр Израиля

Израильское руководство, пользуясь хорошими отношениями страны с Россией и Украиной, пытается провести саммит в Иерусалиме для заключения мира.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт сказал, что, несмотря на подвижки в переговорах о прекращении огня между Россией и Украиной, между двумя сторонами остаются "очень большие" разногласия. Об этом сообщает Sky News.

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"Израиль продолжит — вместе с другими друзьями в мире — пытаться преодолеть разрыв и положить конец войне", — сказал Нафтали Беннетт.

Нафтали Беннетт в последние недели выступал в качестве посредника между двумя воюющими странами. У Израиля хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, и израильский премьер выступал в качестве посредника между двумя сторонами с тех пор, как Россия вторглась в Украину в конце февраля.

В последние недели Беннет провел несколько телефонных разговоров с лидерами воюющих сторон, и в начале этого месяца вылетел в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Беннет предложил провести саммит с участием России и Украины в Иерусалиме.

"Впереди еще долгий путь, потому что, как я уже сказал, есть ряд спорных вопросов, в том числе принципиальных", — сказал израильский премьер-министр на конференции газеты Yedioth Ahronoth.

Несколькими днями ранее советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк опроверг слухи о том, что Нафтали Беннетт, якобы, предлагал Владимиру Зеленскому капитулировать.

Ранее Фокус сообщал, что Израиль поставил Украине четыре бронированных машины скорой помощи. 14 марта 2022 года Израиль присоединился к международным санкциям против России.