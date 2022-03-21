Израиль поставил Украине бронированные машины скорой помощи (видео)

Также Израиль направил в Молдову своих парамедиков для оказания помощи раненым украинцам, а в Польше израильтянами создан полевой госпиталь.

Четыре бронированные машины скорой помощи из Израиля поставлены в Польшу, откуда будут направлены украинским медикам. Этот транспорт предполагается использовать для эвакуации раненых из мест боевых действий, сообщает Emergency.

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"В связи с боевыми действиями в Украине и необходимостью немедленной медицинской помощи MDA отправляет в Украину четыре пуленепробиваемых машины скорой помощи благодаря депутату Кнессета Алексу Кушниру и Еврейскому агентству, а также пожертвованию христианских сторонников Израиля в Корее и других, кто помогает с расходами на мероприятие", — сообщил в Twitter представитель израильской спасательной организации Magen David Adom.

Израиль также направляет в Молдову своих русско- и украиноязычных парамедиков. Они будут оказывать раненым украинцам медицинскую помощь на молдавско-украинской границе. Кроме того, израильские медики создадут в Польше полевой госпиталь.

Ранее Фокус сообщил, что Израиль является одним из вероятных посредников для мирных переговоров Украины с Россией. Израиль присоединился к международным санкциям, наложенным на Россию, 14 марта 2022 года.