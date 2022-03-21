Ізраїль поставив Україні броньовані машини швидкої допомоги (відео)

Також Ізраїль відправив у Молдову своїх парамедиків для надання допомоги пораненим українцям, а в Польщі ізраїльтянами створено польовий шпиталь.

Чотири броньовані машини швидкої допомоги з Ізраїлю поставлено до Польщі, звідки буде відправлено українським медикам. Цей транспорт передбачається використовувати для евакуації поранених із місць бойових дій, повідомляє Emergency.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"У зв'язку з бойовими діями в Україні та необхідністю негайної медичної допомоги MDA відправляє в Україну чотири куленепробивні машини швидкої допомоги завдяки депутату Кнесета Алексу Кушніру та Єврейському агентству, а також пожертвуванню християнських прихильників Ізраїлю у Кореї та інших, хто допомагає з витратами на захід", — повідомив у Twitter представник ізраїльської рятувальної організації Magen David Adom.

Ізраїль також відправляє у Молдову своїх російсько- та україномовних парамедиків. Вони надаватимуть пораненим українцям медичну допомогу на молдавсько-українському кордоні. Крім того, ізраїльські медики створять у Польщі польовий шпиталь.

Раніше Фокус повідомляв, що Ізраїль є одним з ймовірних посередників для мирних переговорів України з Росією. Ізраїль приєднався до міжнародних санкцій, накладених на Росію, 14 березня 2022 року.