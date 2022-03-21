Попереду довгий шлях переговорів між Україною та Росією, є великі розбіжності, — прем'єр-міністр Ізраїлю

Ізраїльське керівництво, користуючись хорошими відносинами країни з Росією та Україною, намагається провести саміт у Єрусалимі для укладання миру.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Бенет сказав, що, незважаючи на переміщення в переговорах про припинення вогню між Росією та Україною, між двома сторонами залишаються "дуже великі" розбіжності. Про це повідомляє Sky News.

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"Ізраїль продовжить — разом із іншими друзями у світі — намагатися подолати розрив і покласти край війні", — сказав Нафталі Бенет.

Нафталі Бенет в останні тижні виступав посередником між двома країнами, що воюють. У Ізраїлю хороші відносини як із Україною, так і з Росією, і ізраїльський прем'єр виступав посередником між двома сторонами з тих пір, як Росія вторглася в Україну наприкінці лютого.

Останніми тижнями Бенет провів кілька телефонних розмов із лідерами сторін війни, і на початку цього місяця вилетів у Москву, щоб зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним. Бенет запропонував провести саміт за участю Росії й України в Єрусалимі.

"Попереду ще довгий шлях, тому що, як я вже сказав, є низка спірних питань, зокрема принципових", — сказав ізраїльський прем'єр-міністр на конференції газети Yedioth Ahronoth.

Декількома днями раніше радник Офісу Президента України Михайло Подоляк спростував чутки про те, що Нафталі Бенет нібито пропонував Володимиру Зеленському капітулювати.

Раніше Фокус повідомляв, що Ізраїль поставив Україні чотири броньовані машини швидкої допомоги. 14 березня 2022 року Ізраїль приєднався до міжнародних санкцій проти Росії.