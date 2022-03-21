Через "Дію" на потреби української армії зібрали 165 млн гривень

Гроші переказали понад 178 тисяч українців. Усі кошти направили до фонду "Повернися живим".

Через додаток "Дія", в якому можна перерахувати гроші на потреби ЗСУ, за час війни вдалося зібрати 165 мільйонів гривень. Про це повідомили у Telegram-каналі програми.

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"До збору коштів у Дії підключилося понад 178 тисяч українців", — зазначили в Дії.

Усі кошти направили до фонду "Повернися живим".

Щоб переказати гроші на потреби армії, потрібно зайти в додаток, обрати послугу "Допомога армії", ввести суму внеску та сплатити карткою.

Як писав раніше Фокус, в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. За інформацією радника голови ОП Михайла Подоляка, сьогодні має розпочатися 5-й раунд переговорів з РФ. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт повідомив, що, незважаючи на переміщення в переговорах про припинення вогню між Росією та Україною, між двома сторонами залишаються "дуже великі" розбіжності.