Через "Дію" на потреби української армії зібрали 165 млн гривень
Гроші переказали понад 178 тисяч українців. Усі кошти направили до фонду "Повернися живим".
Через додаток "Дія", в якому можна перерахувати гроші на потреби ЗСУ, за час війни вдалося зібрати 165 мільйонів гривень. Про це повідомили у Telegram-каналі програми.
"До збору коштів у Дії підключилося понад 178 тисяч українців", — зазначили в Дії.
Усі кошти направили до фонду "Повернися живим".
Щоб переказати гроші на потреби армії, потрібно зайти в додаток, обрати послугу "Допомога армії", ввести суму внеску та сплатити карткою.
Як писав раніше Фокус, в Україні триває 26-й день повномасштабної війни, яку розв'язала Росія. За інформацією радника голови ОП Михайла Подоляка, сьогодні має розпочатися 5-й раунд переговорів з РФ. Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт повідомив, що, незважаючи на переміщення в переговорах про припинення вогню між Росією та Україною, між двома сторонами залишаються "дуже великі" розбіжності.