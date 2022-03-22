"Метинвест" передал 50 машин украинским военным в Кривом Роге

Компания передала бортовые грузовики, самосвалы и легковушки, которые будут применяться для создания или укрепления украинских позиций.

Компания Рината Ахметова "Метинвест" передала силам обороны в Кривом Роге уже 50 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба.

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Предприятия, которые находятся в городе передали украинским военным 50 автомобилей. Среди них бортовые грузовики, самосвалы, легковые автомобили и вахтовые грузовики.

"Верим в том, что наша спецтехника поможет приблизить победу украинцев", — заявили в компании.

Весь автотранспорт будет использоваться для перевозки, передислокации и укрепления позиций.

Добавим, что по последним данным, российские войска находятся в 40 км от Кривого Рога.

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Метинвест — горно-металлургийная группа компаний. Во владении у них находятся металлургийные и добывающие предприятия в Украине, США и ряде стран Европы.

Напомним, украинским военным передали уникальные внедорожные автобусы Torsus.

Ранее Фокус сообщал, что корпорация "Богдан" передала ВСУ и теробороне автомобильной техники на 100 миллионов гривен.