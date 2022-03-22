"Метинвест" передал 50 машин украинским военным в Кривом Роге
Компания передала бортовые грузовики, самосвалы и легковушки, которые будут применяться для создания или укрепления украинских позиций.
Компания Рината Ахметова "Метинвест" передала силам обороны в Кривом Роге уже 50 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба.
Предприятия, которые находятся в городе передали украинским военным 50 автомобилей. Среди них бортовые грузовики, самосвалы, легковые автомобили и вахтовые грузовики.
"Верим в том, что наша спецтехника поможет приблизить победу украинцев", — заявили в компании.
Весь автотранспорт будет использоваться для перевозки, передислокации и укрепления позиций.
Добавим, что по последним данным, российские войска находятся в 40 км от Кривого Рога.
Метинвест — горно-металлургийная группа компаний. Во владении у них находятся металлургийные и добывающие предприятия в Украине, США и ряде стран Европы.
Напомним, украинским военным передали уникальные внедорожные автобусы Torsus.
Ранее Фокус сообщал, что корпорация "Богдан" передала ВСУ и теробороне автомобильной техники на 100 миллионов гривен.