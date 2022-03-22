"Метінвест" передав 50 машин українським військовим у Кривому Розі

Компанія передала бортові вантажівки, самоскиди та легковики, які застосовуватимуться для створення чи зміцнення українських позицій.

Компанія Ріната Ахметова "Метінвест" передала силам оборони в Кривому Розі вже 50 автомобілів. Про це повідомляє пресслужба.

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Підприємства, які перебувають у місті, передали українським військовим 50 автомобілів. Серед них бортові вантажівки, самоскиди, легкові автомобілі та вахтові вантажівки.

"Віримо, що наша спецтехніка допоможе наблизити перемогу українців", — заявили в компанії.

Весь автотранспорт використовуватиметься для перевезення, передислокації та зміцнення позицій.

Додамо, що за останніми даними, російські війська перебувають за 40 км від Кривого Рогу.

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"Метінвест" — гірничо-металургійна група компаній. У володінні в них перебувають металургійні та видобувні підприємства в Україні, США та низці країн Європи.

Нагадаємо, українським військовим передали унікальні позашляхові автобуси Torsus.

Раніше Фокус повідомляв, що корпорація "Богдан" передала ЗСУ й теробороні автомобільної техніки на 100 мільйонів гривень.