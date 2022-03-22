Залужный показал, в чем настоящая сила украинцев (видео)

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что главное – далеко не в деньгах.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный продемонстрировал, что является самым ценным ресурсом в противостоянии Украины российской агрессии. Он опубликовал эмоциональный мотивационный ролик, в который включил кадры из знаменитого российского фильма "Брат-2"

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"В чем сила? Разве в деньгах?", – звучит в начале ролика фраза Данилы Багрова в исполнении Сергея Бодрова. На этом контент страны-агрессора и заканчивается.

"Можно иметь много ресурсов и денег. Можно построить много военной техники. Используя мощную машину пропаганды, можно попробовать обмануть весь мир. Можно осуществлять вторжение в соседние страны, мотивируя эти нападения защитой своих интересов. Можно все. Можно направить армию в Украину. Можно встретить жестокое сопротивление и похоронить эту армию в украинских лесах и полях. Убивает не оружие, убивают люди. Люди управляют танками и самолетами. Живые люди защищают свои дома и города. Люди – это самый главный ресурс. Украину защищают лучшие в мире люди. Вся сила – в людях!", – звучит закадровый голос, сопровождая видеоряд, где показаны героизм и бесстрашие украинских воинов.

Российские войска продолжают расстреливать мирные города Украины, сбрасывая сотни бомб и убивая граждан, которые пытаются сбежать от войны. Так, в Харьковской области танк ВС РФ расстрелял машину с семьей. Погибли родители и их 9-летняя дочь. Старший сын получил серьезные ранения.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины погибли 117 детей, более 155 получили ранения. Больше всего детей пострадали в Киевской (58), Харьковской (40) и Черниговской (31) областях. Оккупанты повредили 548 учебных заведений, 72 из которых разрушили полностью.

Прошлой ночью агрессор обстрелял Авдеевку из РСЗО "Торнадо-С". Снаряды отличаются новыми блоками системы управления.

Кроме того, за прошедшие сутки российские войска десятки раз накрыли ракетами и снарядами 30 объектов гражданской инфраструктуры в Киевской области. Самые масштабные разрушения наблюдаются в Бучанском, Броварском и Вышгородском районах.