Залужний показав, у чому справжня сила українців (відео)

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що головне – далеко не в грошах.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний продемонстрував, що є найціннішим ресурсом у протистоянні України російській агресії. Він опублікував емоційний мотиваційний ролик, до якого включив кадри зі знаменитого російського фільму "Брат-2"

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"У чому сила? Хіба в грошах?" — звучить на початку ролика фраза Данила Багрова у виконанні Сергія Бодрова. На цьому контент країни-агресора закінчується.

"Можна мати багато ресурсів і грошей. Можна побудувати багато військової техніки. Використовуючи потужну машину пропаганди, можна спробувати обдурити весь світ. Можна здійснювати вторгнення в сусідні країни, мотивуючи ці напади захистом своїх інтересів. Можна все. Можна направити армію в Україну. Можна зустріти жорстокий опір і поховати цю армію в українських лісах та полях. Вбиває не зброя, вбивають люди. Люди керують танками та літаками. Живі люди захищають свої будинки та міста. Люди – це найголовніший ресурс. Україну захищають найкращі люди у світі. Уся сила — у людях!", – звучить закадровий голос, супроводжуючи відеоряд, де показано героїзм та безстрашність українських воїнів.

Російські війська продовжують розстрілювати мирні міста України, скидаючи сотні бомб та вбиваючи громадян, які намагаються втекти від війни. Так, у Харківській області танк ЗС РФ розстріляв машину із сім'єю. Загинули батьки та їхня 9-річна донька. Старший син зазнав серйозних поранень.

З початку повномасштабної війни РФ проти України загинули 117 дітей, понад 155 отримали поранення. Найбільше дітей постраждали в Київській (58), Харківській (40) та Чернігівській (31) областях. Окупанти пошкодили 548 навчальних закладів, 72 з яких зруйнували повністю.

Минулої ночі агресор обстріляв Авдіївку з РСЗВ "Торнадо-С". Снаряди відрізняються новими блоками управління.

Крім того, минулої доби російські війська десятки разів накрили ракетами та снарядами 30 об'єктів цивільної інфраструктури в Київській області. Наймасштабніші руйнування спостерігаються в Бучанському, Броварському та Вишгородському районах.