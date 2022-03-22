РФ ввела в Украину весь резерв для первого удара, — глава Киевской ОВА (видео)

По словам Александра Павлюка, сейчас российские военные переходят к статической войне. Они закрепились на всех основных участках боевых действий и делают полосу, ожидая подкрепления.

Россия ввела на территорию Украины весь резерв, который готовился для первого удара. Последние силы агрессора сейчас перебрасывают в район проведения ООС. Однако сейчас в России формируют новые боевые силы и проводится скрытая мобилизация, чтобы продолжить наступление. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".

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"Противник пытается нарастить силы, чтобы продолжить выполнение задания", — сказал он.

Активность российской армии в Киевской области

По словам Александра Павлюка, враг на этом направлении остановлен. Украинская армия постоянно сковывает и наносит поражение противнику. Он добавил, что паритет сил остается, враг ожидает подкрепления, однако украинская армия также наращивает свои силы и выматывает российских военных. Павлюк заявил, что Киев — большая проблема для России, поэтому вражеские войска будут делать все, чтобы зайти в город. Украинская армия не может начать освобождения северной части Киевской области, в том числе Бучу и Гостомель, потому что сейчас главная задача — остановить наступление на столицу. Потенциал ВСУ пока что не дает возможности перейти к атаке на этом направлении, а только в локальных точках.

Переход к статической войне

Глава Киевской ОВА считает, что российские военные переходят к статической войне. Они закрепились в Киевской области и делают полосу, ожидая резервы. Также закрепляются на юге и востоке страны. Павлюк рассказал, что резервы у вражеских войск заканчиваются и они переходят к полосам для того, чтобы украинские военные не могли их легко выбить.

"Никто по трассам уже не двигается, в основном перемещаются под прикрытием авиации и РЭБ, используя максимально складки местности", — заявил Александр Павлюк.

Подготовленность агрессора

По мнению Александра Павлюка, российские военные работают профессионально, однако получают такой же отпор от украинских бойцов. По его словам, сейчас враг не ведет войну, как в первые дни.

"Уже нет такого, как было в первые дни, когда они двигались по дорогам колоннами, в надежде, что мы испугаемся и поднимут флаг там, где им вздумается. Остались те, кто воюет профессионально", — считает глава Киевской ОВА.

Напомним, 22 марта советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Киев, Херсон, Николаев, Мариуполь и зона ООС остаются приоритетной целью армии России. По его словам, полномасштабные боевые действия на украинской территории будут длиться еще 2-3 недели.

Кроме того, в СБУ сообщили, что Беларусь готова вторгнутся в Украину в любой момент. Командование Беларуси может отправить на войну до 15 тыс. военных.