РФ ввела в Україну весь резерв для першого удару, — голова Київської ОВА (відео)

За словами Олександра Павлюка, наразі російські військові переходять до статичної війни. Вони закріпилися на всіх основних ділянках бойових дій і роблять смугу, очікуючи на підкріплення.

Росія ввела на територію України весь резерв, що готувався для першого удару. Останні сили агресора наразі перекидають у район проведення ООС. Проте зараз у Росії формують нові бойові сили та проводиться прихована мобілізація, щоб продовжити наступ. Про це повідомив голова Київської військової обласної адміністрації Олександр Павлюк в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Противник намагається наростити сили, щоб продовжити виконання завдання", — сказав він.

Активність російської армії в Київській області

За словами Олександра Павлюка, ворог на цьому напрямі зупинений. Українська армія постійно сковує та завдає поразки противнику. Він додав, що паритет сил залишається, ворог очікує на підкріплення, проте українська армія також нарощує свої сили і вимотує російських військових. Павлюк заявив, що Київ — велика проблема для Росії, тому ворожі війська робитимуть усе, щоб зайти до міста. Українська армія не може розпочати звільнення північної частини Київської області, зокрема Бучу та Гостомель, бо зараз головне завдання – зупинити наступ на столицю. Потенціал ЗСУ поки що не дає можливості перейти до атаки на цьому напрямку, а лише в локальних точках.

Перехід до статичної війни

Голова Київської ОВА вважає, що російські військові переходять до статичної війни. Вони закріпилися в Київській області та роблять смугу, чекаючи на резерви. Також закріплюються на півдні та сході країни. Павлюк розповів, що резерви у ворожих військ закінчуються, і вони переходять до шпальт для того, щоб українські військові не могли їх легко вибити.

"Ніхто трасами вже не рухається, в основному переміщуються під прикриттям авіації та РЕБ, використовуючи максимально складки місцевості", — заявив Олександр Павлюк.

Підготовленість агресора

На думку Олександра Павлюка, російські військові працюють професійно, однак отримують таку саму відсіч від українських бійців. За його словами, наразі ворог не веде війну, як у перші дні.

"Уже немає такого, як було в перші дні, коли вони рухалися дорогами колонами, сподіваючись, що ми злякаємося і піднімуть прапор там, де їм заманеться. Залишилися ті, хто воює професійно", — вважає голова Київської ОВА.

Нагадаємо, 22 березня радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що Київ, Херсон, Миколаїв, Маріуполь та зона ООС залишаються пріоритетною метою армії Росії. За його словами, повномасштабні бойові дії на українській території триватимуть ще 2-3 тижні.

Крім того, в СБУ повідомили, що Білорусь готова вторгнутися в Україну будь-якої миті. Командування Білорусі може відправити на війну до 15 тис. військових.