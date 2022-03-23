Вторжение в Украину: Россия обвинила Киев в ракетном обстреле приграничной области

По словам губернатора Белгородской области, в результате инцидента пострадали несколько человек. Из-за этого местные власти решили ввести режим ЧС.

Губернатор Белгородской области в России Вячеслав Гладков заявил, что Украина обстреляла село Журавлевку возле российско-украинской границы. Там якобы взорвался снаряд и есть пострадавшие, им оказывается помощь. Об этом он сообщил в Telegram.

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"Произошло ЧП — был выстрел со стороны Украины в нашу сторону. Снаряд разорвался в селе, есть пострадавшие. Им сейчас оказывается вся необходимая помощь" — написал он.

Кроме того, Гладков сообщил, что в селах Журавлевка и Нехотеевка администрация Белгородского района вводит режим чрезвычайно ситуации. Он также опубликовал фото дома в Журавлевке якобы после попадания снаряда. Представители украинской власти пока что не прокомментировали обвинения в якобы обстреле Белгородской области со стороны Украины.

Напомним, 23 марта СМИ сообщили, что вооруженные силы Украины захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы ВС России РЭБ "Красуха-4". Она способна обнаруживать и блокировать различные радары на дипстанции до 300 км.

Бучинский городской совет заявил, что украинские военные взяли в кольцо Бучу, Ирпень и Гостомель Киевской области. Однако ситуация в регионе остается тяжелой: Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская общины остаются под постоянным обстрелом российских военных.