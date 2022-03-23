Вторгнення в Україну: Росія звинуватила Київ у ракетному обстрілі прикордонної області

За словами губернатора Білгородської області, внаслідок інциденту постраждали кілька людей. Через це місцева влада вирішила запровадити режим НС.

Губернатор Білгородської області в Росії В'ячеслав Гладков заявив, що Україна обстріляла село Журавлівку біля російсько-українського кордону. Там нібито вибухнув снаряд, і є постраждалі, їм надається допомога. Про це він повідомив у Telegram.

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"Сталася НС — був постріл із боку України в нашу сторону. Снаряд розірвався в селі, є постраждалі. Їм зараз надається вся необхідна допомога" — написав він.

Крім того, Гладков повідомив, що в селах Журавлівка та Нехотіївка адміністрація Білгородського району вводить режим надзвичайної ситуації. Він також опублікував фото будинку в Журавлівці нібито після влучення снаряда. Представники української влади поки що не прокоментували звинувачення в нібито обстрілі Білгородської області з боку України.

Нагадаємо, 23 березня ЗМІ повідомили, що збройні сили України захопили одну з найпотужніших станцій радіоелектронної боротьби ЗС Росії РЕБ "Красуха-4". Вона здатна виявляти та блокувати різні радари на дипстанції до 300 км.

Бучинська міська рада заявила, що українські військові взяли в кільце Бучу, Ірпінь і Гостомель Київської області. Проте ситуація в регіоні залишається важкою: Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади залишаються під постійним обстрілом російських військових.