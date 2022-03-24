Олигарх Фукс оплачивал нацистские рисунки на улицах Украины перед вторжением РФ, - СМИ

По данным RollingStone, бизнесмен платил от 500 до 1500 долларов за то, чтобы создать фон для вторжения Путина. Президент РФ утверждал о неонацистах в Украине.

Украинский олигарх Павел Фукс оплачивал местным жителям Харькова от 500 до 1500 долларов за нанесение нацистской символики на улицах города. Об этом сообщают многочисленные источники RollingStone.

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Указывается, что Фукса привлекли к операции под ложным флагом российские силы безопасности. Через посредников бизнесмен выплачивал от 500 до 1500 долларов за то, чтобы "уличные преступники" в течение трех месяцев перед войной обрисовывали улицы города пронацискими граффити.

Один из источников в американской разведки подтвердил сообщение о причастности Фукса к такой деятельности. Еще один источник сообщил, что правительству США был передан отчет о заговоре пару недель назад. Ныне их анализирует разведсообщество.

В сумме издание получило схожую информацию от 4 источников. Сред них был также бывший украинский кикбоксер Олег Плюш. Спортсмен рассказал изданию, что узнал о существовании схемы через посредника, который искал исполнителей. Однако Плюш утверждает, что у Фукса не было другого выхода. Это было обязательным заданием для того, чтобы остаться в бизнесе в регионе.

В преддверии вторжения и после него Путин утверждал, что Украина попала под контроль нацистов. Вторжение было необходимо для освобождения страны.

Плюш также сообщил, что он знает о трех случаях антисемитского граффити, за которые якобы заплатил Фукс. Одно из них было нанесено в Киеве на городской синагоге. Позднее местное издание обнаружило свастику и брошенные баллончики с краской. Он также дал копию своих паспортных данных и заявил о готовности давать показания в суде.

Издание не смогло независимо проверить достоверность вех фактов. Однако они ссылаются на статью издания "Вгороде" за 2011 год, в которой рассказывается о том, что нацистские граффити для Харькова не редкость.

Ни адвокат, ни сам Павел Фукс на запросы издания прокомментировать информацию, не отреагировали.

Как пишут авторы, осквернение еврейских объектов и использование нацистской символики для разжигания беспорядков — известная подрывная тактика, используемая российской разведкой, которую часто называют "активными мерами". Олег Калугин, бывший генерал КГБ, рассказал в своих мемуарах Spymaster, что советские шпионы подвергали вандализму синагоги в Нью-Йорке и Вашингтоне во время холодной войны.

Напомним, 24 июня Зеленский ввел санкции против Фукса. После этого бизнесмен заявил, что у него нет гражданства РФ.

Фокус разбирался, сколько и за чей счет будет идти восстановление Украины после российского вторжения.