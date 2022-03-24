Олігарх Фукс оплачував нацистські малюнки на вулицях України перед вторгненням РФ, — ЗМІ

За даними RollingStone, бізнесмен платив від 500 до 1500 доларів за те, щоб створити тло для вторгнення Путіна. Президент РФ стверджував про неонацистів в Україні.

Український олігарх Павло Фукс оплачував місцевим жителям Харкова від 500 до 1500 доларів за нанесення нацистської символіки на вулицях міста. Про це повідомляють численні джерела RollingStone.

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Вказують, що Фукса залучили до операції під хибним прапором російські сили безпеки. Через посередників бізнесмен виплачував від 500 до 1500 доларів за те, щоб "вуличні злочинці" протягом трьох місяців перед війною обмальовували вулиці міста пронациськими графіті.

Одне з джерел в американській розвідці підтвердив повідомлення про причетність Фукса до такої діяльності. Ще одне джерело повідомило, що уряду США було передано звіт про змову кілька тижнів тому. Нині їх аналізує розвідспільнота.

У сумі видання отримало подібну інформацію від 4 джерел. Серед них був також колишній український кікбоксер Олег Плюш. Спортсмен розповів, що дізнався про існування схеми через посередника, який шукав виконавців. Проте Плюш стверджує, що Фукс не мав іншого виходу. Це було обов'язковим завданням, щоб залишитися в бізнесі в регіоні.

Напередодні вторгнення та після нього Путін стверджував, що Україна потрапила під контроль нацистів. Вторгнення було необхідне звільнення країни.

Плюш також повідомив, що він знає про три випадки антисемітського графіті, за які нібито заплатив Фукс. Одне з них було нанесене в Києві на міській синагозі. Пізніше місцеве видання виявило свастику та кинуті балончики з фарбою. Він також дав копію своїх паспортних даних і заявив про готовність давати свідчення в суді.

Видання не змогло незалежно перевірити достовірність усіх фактів. Проте вони посилаються на статтю видання "Вгороді" за 2011 рік, у якій розповідається про те, що нацистські графіті для Харкова не є рідкістю.

Ані адвокат, ані сам Павло Фукс на запити видання прокоментувати інформацію не відреагували.

Як пишуть автори, осквернення єврейських об'єктів і використання нацистської символіки для розпалювання заворушень — відома підривна тактика, яку використовують російська розвідка, яку часто називають "активними заходами". Олег Калугін, колишній генерал КДБ, розповів у своїх мемуарах Spymaster, що радянські шпигуни піддавали вандалізму синагоги в Нью-Йорку та Вашингтоні під час холодної війни.

Нагадаємо, 24 червня Зеленський ввів санкції проти Фукса. Після цього бізнесмен заявив, що в нього немає громадянства РФ.

Фокус розбирався, скільки та за чий рахунок ітиме відновлення України після російського вторгнення.