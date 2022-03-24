£25 млн и 6 тысяч ракет: Британия анонсировала новый пакет помощи Украине

Согласно решению правительства, предусматривается выделение 4,1 млн фунтов стерлингов информационной службе ВВС для борьбы с фейками РФ.

Великобритания предоставит очередную военную помощь Украине для укрепления обороноспособности ВСУ в войне против оккупационной армии РФ. Новый пакет военной помощи включает 25 млн фунтов стерлингов ($33 млн) и 6 тысяч противотанковых ракет. Об этом говорится в Twitter премьер-министра Великобритании.

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Финансовая помощь предназначена для выплат украинским военнослужащим, а новая партия противотанковых систем окажет поддержку украинским защитникам на передовой.

Таким образом, новый пакет военной помощи Украине со стороны Соединенного Королевства практически удваивает количество предоставленного летального оружия, а общая финансовая помощь Украине составит около 400 млн фунтов стерлингов ($528 млн).

Также сообщается, что Великобритания выделит дополнительные 4,1 млн фунтов медиа-службе BBC для противостояния в информационном пространстве российским фейкам. Кроме того Британия окажет всестороннюю помощь в расследовании военных преступлений Международным уголовным судом.

Отмечается, что новый пакет поддержки Украине будет объявлен премьер-министром Борисом Джонсоном на встрече лидеров стран НАТО или во время заседания "Большой семерки" 24 марта.

Напомним, что 16 марта Великобритания подтвердила отправку в Украину переносных зенитно-ракетных комплексов StarStreak. Британский зенитный ракетный комплекс предназначен для поражения сверхзвуковых самолетов и военных вертолетов на расстоянии до 5 километров.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что не исключает применение Россией химического оружия. По ее словам со стороны РФ такой шаг был бы "серьезной ошибкой", совершенной Владимиром Путиным.