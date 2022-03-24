£25 млн та 6 тисяч ракет: Британія анонсувала новий пакет допомоги Україні

Згідно з рішенням уряду, передбачають виділення 4,1 млн фунтів стерлінгів інформаційній службі BBC для боротьби з фейками РФ.

Великобританія надасть чергову військову допомогу Україні для зміцнення обороноздатності ЗСУ у війні проти окупаційної армії РФ. Новий пакет військової допомоги включає 25 млн фунтів стерлінгів ($33 млн) та 6 тисяч протитанкових ракет. Про це йдеться у Twitter прем'єр-міністра Великобританії.

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Фінансова допомога призначена для виплат українським військовослужбовцям, а нова партія протитанкових систем підтримає українських захисників на передовій.

Так новий пакет військової допомоги Україні з боку Сполученого Королівства практично подвоює кількість наданої летальної зброї, а загальна фінансова допомога Україні становитиме близько 400 млн фунтів стерлінгів ($528 млн).

Також повідомляють, що Великобританія виділить додаткові 4,1 млн фунтів медіаслужбі BBC для протистояння в інформаційному просторі російським фейкам. Крім того, Британія надасть всебічну допомогу в розслідуванні воєнних злочинів Міжнародним кримінальним судом.

Зазначають, що новий пакет підтримки України оголосить прем'єр-міністр Борис Джонсон на зустрічі лідерів країн НАТО або під час засідання "Великої сімки" 24 березня.

Нагадаємо, що 16 березня Великобританія підтвердила відправку в Україну переносних зенітно-ракетних комплексів StarStreak. Британський зенітний ракетний комплекс призначений для ураження надзвукових літаків та військових вертольотів на відстані до 5 кілометрів.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс заявила, що не відкидає застосування Росією хімічної зброї. За її словами, з боку РФ такий крок був би "серйозною помилкою", здійсненою Володимиром Путіним.