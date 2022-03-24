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Военный Фокус Российско-украинская война

США могут отправить Украине противокорабельные ракеты, – Белый дом

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ракета, запуск ракеты, противокорабельные ракеты
Фото: Скриншот | Зеленский предупреждал, что Россия может атаковать страны НАТО

Порты Мариуполя и Одессы сталкиваются с морскими угрозами, поэтому такие снаряды крайне необходимы украинской армии.

США ведут консультации с союзниками, чтобы предоставить Украине противокорабельные ракеты. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Белого дома на саммите НАТО.

Решение связано с тем, что порты Мариуполя и Одессы сталкиваются с морскими угрозами.

Связь с портом в Мариуполе потеряли
Связь с портом в Мариуполе потеряли

"Мы начали консультации с союзниками по предоставлению Украине противокорабельных ракет. С этим могут возникнуть некоторые технические проблемы", — объяснил чиновник.

Президент США Джо Байден в заявлении накануне саммита НАТО отметил продолжение поддержки президента Украины Владимира Зеленского и увеличение военной помощи, пишет американское издание The Hill.

владимир зеленский
Зеленский не просил НАТО создать над Украиной бесполетную зону

"Приветствую шаги других союзников по оказанию оборонительной поддержки Украине. Мы полны решимости отправить дополнительное оборудование, включая системы ПВО, для помощи Украине", — добавил он.

Reuters со ссылкой на одного из чиновников НАТО cообщило, что Зеленский присоединился к лидерам НАТО по видеосвязи, но не озвучил просьбу о членстве Украины в Альянсе или создании бесполетной зоны.

"Настроение в целом было трезвым, решительным и невероятно сплоченным", — описал он атмосферу саммита.

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Зеленский повторил просьбу об оказании Украине помощи в сфере безопасности.

Напомним, что бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью Фокусу говорил, когда НАТО может принять решение о закрытии неба над Украиной.

Украина уже просила НАТО передать 1% танков и авиации Альянса, но запрос проигнорировали. Зеленский предупреждал, что Россия может атаковать страны-члены НАТО.