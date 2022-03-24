США могут отправить Украине противокорабельные ракеты, – Белый дом

Порты Мариуполя и Одессы сталкиваются с морскими угрозами, поэтому такие снаряды крайне необходимы украинской армии.

США ведут консультации с союзниками, чтобы предоставить Украине противокорабельные ракеты. Об этом сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя Белого дома на саммите НАТО.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Решение связано с тем, что порты Мариуполя и Одессы сталкиваются с морскими угрозами.

[ + – ] Связь с портом в Мариуполе потеряли

"Мы начали консультации с союзниками по предоставлению Украине противокорабельных ракет. С этим могут возникнуть некоторые технические проблемы", — объяснил чиновник.

Президент США Джо Байден в заявлении накануне саммита НАТО отметил продолжение поддержки президента Украины Владимира Зеленского и увеличение военной помощи, пишет американское издание The Hill.

[ + – ] Зеленский не просил НАТО создать над Украиной бесполетную зону

"Приветствую шаги других союзников по оказанию оборонительной поддержки Украине. Мы полны решимости отправить дополнительное оборудование, включая системы ПВО, для помощи Украине", — добавил он.

Reuters со ссылкой на одного из чиновников НАТО cообщило, что Зеленский присоединился к лидерам НАТО по видеосвязи, но не озвучил просьбу о членстве Украины в Альянсе или создании бесполетной зоны.

"Настроение в целом было трезвым, решительным и невероятно сплоченным", — описал он атмосферу саммита.

Высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Зеленский повторил просьбу об оказании Украине помощи в сфере безопасности.

Напомним, что бывший президент Польши Александр Квасьневский в интервью Фокусу говорил, когда НАТО может принять решение о закрытии неба над Украиной.

Украина уже просила НАТО передать 1% танков и авиации Альянса, но запрос проигнорировали. Зеленский предупреждал, что Россия может атаковать страны-члены НАТО.