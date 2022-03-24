США можуть надіслати Україні протикорабельні ракети, – Білий дім
Порти Маріуполя та Одеси стикаються з морськими загрозами, тому такі снаряди вкрай потрібні українській армії.
США проводять консультації із союзниками, щоб надати Україні протикорабельні ракети. Про це повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на заяву представника Білого дому на саміті НАТО.
Рішення пов'язане з тим, що порти Маріуполя та Одеси стикаються з морськими загрозами.
"Ми розпочали консультації із союзниками щодо надання Україні протикорабельних ракет. З цим можуть виникнути деякі технічні проблеми", — пояснив чиновник.
Президент США Джо Байден у заяві напередодні саміту НАТО зазначив продовження підтримки президента України Володимира Зеленського та збільшення військової допомоги, пише американське видання The Hill.
"Підтримую кроки інших союзників щодо надання оборонної підтримки Україні. Ми сповнені рішучості відправити додаткове обладнання, включаючи системи ППО, для допомоги Україні", — додав він.
Reuters з посиланням на одного з чиновників НАТО повідомило, що Зеленський приєднався до лідерів НАТО по відеозв'язку, але не озвучив прохання про членство України в Альянсі або створення безпольотної зони.
"Настрій загалом був тверезим, рішучим і неймовірно згуртованим", — описав він атмосферу саміту.
Високопосадовець адміністрації США повідомив журналістам, що Зеленський повторив прохання про надання Україні допомоги у сфері безпеки.
Нагадаємо, що колишній президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю Фокусу говорив, коли НАТО може ухвалити рішення щодо закриття неба над Україною.
Україна вже просила НАТО передати 1% танків та авіації Альянсу, але запит проігнорували. Зеленський застерігав, що Росія може атакувати країни-члени НАТО.