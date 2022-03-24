США можуть надіслати Україні протикорабельні ракети, – Білий дім

Порти Маріуполя та Одеси стикаються з морськими загрозами, тому такі снаряди вкрай потрібні українській армії.

США проводять консультації із союзниками, щоб надати Україні протикорабельні ракети. Про це повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на заяву представника Білого дому на саміті НАТО.

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Рішення пов'язане з тим, що порти Маріуполя та Одеси стикаються з морськими загрозами.

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"Ми розпочали консультації із союзниками щодо надання Україні протикорабельних ракет. З цим можуть виникнути деякі технічні проблеми", — пояснив чиновник.

Президент США Джо Байден у заяві напередодні саміту НАТО зазначив продовження підтримки президента України Володимира Зеленського та збільшення військової допомоги, пише американське видання The Hill.

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"Підтримую кроки інших союзників щодо надання оборонної підтримки Україні. Ми сповнені рішучості відправити додаткове обладнання, включаючи системи ППО, для допомоги Україні", — додав він.

Reuters з посиланням на одного з чиновників НАТО повідомило, що Зеленський приєднався до лідерів НАТО по відеозв'язку, але не озвучив прохання про членство України в Альянсі або створення безпольотної зони.

"Настрій загалом був тверезим, рішучим і неймовірно згуртованим", — описав він атмосферу саміту.

Високопосадовець адміністрації США повідомив журналістам, що Зеленський повторив прохання про надання Україні допомоги у сфері безпеки.

Нагадаємо, що колишній президент Польщі Олександр Квасневський в інтерв'ю Фокусу говорив, коли НАТО може ухвалити рішення щодо закриття неба над Україною.

Україна вже просила НАТО передати 1% танків та авіації Альянсу, але запит проігнорували. Зеленський застерігав, що Росія може атакувати країни-члени НАТО.