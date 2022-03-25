В Харькове ночью войска РФ обстреляли терминал аэропорта и магазин METRO, — Синегубов

Глава Харьковской ОВА сказал, что эти объекты вряд ли являются частью военной инфраструктуры Украины.

Оккупационные российские войска продолжают обстрелы Харькова. В ночь на 25 марта под обстрелы попал терминал харьковского аэропорта, а утром вооруженные силы РФ обстреляли супермаркет МЕTRO. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, всего за минувшие сутки Харьков был обстрелян 54 раза.

"Это артиллерийские обстрелы, минометные, танковые из систем реактивного огня. Были обстреляны днем ​​даже пункты выдачи гуманитарной помощи. Погибли 6 человек, более 17 получили ранения", — сообщил Синегубов.

Глава ОВА сказал, что противник обстрелял терминал и супермаркет, хотя вряд ли эти объекты являются частью военной инфраструктуры Украины.

Также Синегубов сообщил, что Харьков подвергается ударам российских ракет "Калибр", одна из которых попала в исторический центр города. Однако в последнее время российская авиация перестала наносить бомбовые удары, а в небе появляются только вражеские беспилотники, которые успешно сбиваются средствами украинских ПВО.

Ранее, войска РФ обстреляли в Харькове отделение "Новой почты", возле которого жители получали гуманитарную помощь. В результате обстрела погибли 6 человек и 17 были госпитализированы с ранениями.

24 марта российские войска нанесли удар из тяжелого вооружения по центру Харькова. Оккупанты применили крылатые ракеты "Калибр", которые были выпущены из кораблей в Черном море.