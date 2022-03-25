В Харькове ночью войска РФ обстреляли терминал аэропорта и магазин METRO, — Синегубов
Глава Харьковской ОВА сказал, что эти объекты вряд ли являются частью военной инфраструктуры Украины.
Оккупационные российские войска продолжают обстрелы Харькова. В ночь на 25 марта под обстрелы попал терминал харьковского аэропорта, а утром вооруженные силы РФ обстреляли супермаркет МЕTRO. Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, всего за минувшие сутки Харьков был обстрелян 54 раза.
"Это артиллерийские обстрелы, минометные, танковые из систем реактивного огня. Были обстреляны днем даже пункты выдачи гуманитарной помощи. Погибли 6 человек, более 17 получили ранения", — сообщил Синегубов.
Глава ОВА сказал, что противник обстрелял терминал и супермаркет, хотя вряд ли эти объекты являются частью военной инфраструктуры Украины.
Также Синегубов сообщил, что Харьков подвергается ударам российских ракет "Калибр", одна из которых попала в исторический центр города. Однако в последнее время российская авиация перестала наносить бомбовые удары, а в небе появляются только вражеские беспилотники, которые успешно сбиваются средствами украинских ПВО.
Ранее, войска РФ обстреляли в Харькове отделение "Новой почты", возле которого жители получали гуманитарную помощь. В результате обстрела погибли 6 человек и 17 были госпитализированы с ранениями.
24 марта российские войска нанесли удар из тяжелого вооружения по центру Харькова. Оккупанты применили крылатые ракеты "Калибр", которые были выпущены из кораблей в Черном море.