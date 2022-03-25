У Харкові вночі війська РФ обстріляли термінал аеропорту та магазин METRO, — Синегубов
Глава Харківської ОВА сказав, що ці об'єкти навряд чи є частиною військової інфраструктури України.
Окупаційні російські війська продовжують обстріл Харкова. В ніч на 25 березня під обстріл потрапив термінал харківського аеропорту, а вранці збройні сили РФ обстріляли супермаркет METRO. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, всього минулої доби Харків обстріляли 54 рази.
"Це артилерійські обстріли, мінометні, танкові із систем реактивного вогню. Вдень обстріляли навіть пункти видачі гуманітарної допомоги. Загинули 6 людей, понад 17 отримали поранення", — повідомив Синєгубов.
Глава ОВА сказав, що противник обстріляв термінал та супермаркет, хоча навряд чи ці об'єкти є частиною військової інфраструктури України.
Також Синєгубов повідомив, що Харків зазнає ударів російських ракет "Калібр", одна з яких влучила в історичний центр міста. Проте останнім часом російська авіація перестала завдавати бомбових ударів, а в небі з'являються лише ворожі безпілотники, які успішно збивають засоби українських ППО.
Раніше війська РФ обстріляли в Харкові відділення "Нової пошти", біля якого жителі отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу загинули 6 людей та 17 госпіталізували з пораненнями.
24 березня російські війська завдали удару з важкого озброєння по центру Харкова. Окупанти застосували крилаті ракети "Калібр", випущені з кораблів у Чорному морі.