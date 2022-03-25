У Харкові вночі війська РФ обстріляли термінал аеропорту та магазин METRO, — Синегубов

Глава Харківської ОВА сказав, що ці об'єкти навряд чи є частиною військової інфраструктури України.

Окупаційні російські війська продовжують обстріл Харкова. В ніч на 25 березня під обстріл потрапив термінал харківського аеропорту, а вранці збройні сили РФ обстріляли супермаркет METRO. Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його словами, всього минулої доби Харків обстріляли 54 рази.

"Це артилерійські обстріли, мінометні, танкові із систем реактивного вогню. Вдень обстріляли навіть пункти видачі гуманітарної допомоги. Загинули 6 людей, понад 17 отримали поранення", — повідомив Синєгубов.

Глава ОВА сказав, що противник обстріляв термінал та супермаркет, хоча навряд чи ці об'єкти є частиною військової інфраструктури України.

Також Синєгубов повідомив, що Харків зазнає ударів російських ракет "Калібр", одна з яких влучила в історичний центр міста. Проте останнім часом російська авіація перестала завдавати бомбових ударів, а в небі з'являються лише ворожі безпілотники, які успішно збивають засоби українських ППО.

Раніше війська РФ обстріляли в Харкові відділення "Нової пошти", біля якого жителі отримували гуманітарну допомогу. Внаслідок обстрілу загинули 6 людей та 17 госпіталізували з пораненнями.

24 березня російські війська завдали удару з важкого озброєння по центру Харкова. Окупанти застосували крилаті ракети "Калібр", випущені з кораблів у Чорному морі.