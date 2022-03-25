"Бросили раненую на поле боя": ВСУ взяли в плен известную снайпершу "Багиру" из ОРДЛО (фото)

Сейчас женщина находится в плену ВСУ, ей оказали медпомощь. Уточняется, что на ее руках кровь по меньшей мере 40 человек — украинских военных и мирных жителей.

Военнослужащие ВСУ взяли в плен известную сербскую снайпершу боевиков из ОРДЛО c позывным "Багира". Об этом сообщает волонтер Влад Иванов.

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[ + – ] Скриншот со страницы пользователя Facebook Влад Иванова.

По словам волонтера Влада Иванова, раненая "Багира" находится в плену ВСУ, ей оказали медпомощь. По информации украинских разведслужб, снайперша с 2014 года служит в составе подразделений "народной милиции ДНР".

Уточняется, что на счету женщины немало загубленных жизней как украинских военных, так и мирных жителей, неугодных властям оккупированных районов Донбасса. В общей сложности, порядка 40 человек.

По словам волонтера, снайперша согласилась сотрудничать со следствием. Она утверждает, что ее бросили на поле боя.

"Бросили. Зная, что я ранена и имея возможность забрать меня — просто решили слить, надеясь, что помру", — объяснила она.

[ + – ] Снайперша "Багира" [ + – ] Снайперша "Багира" [ + – ] Снайперша "Багира" [ + – ] Снайперша "Багира"

Что известно о "Багире"

Журналисты выяснили, что "Багира" — бывшая игуменья, в миру — Даниэла Лазович — из городка Горни-Милановац в центральной части Сербии. Сообщается, что в молодости она играла в гандбол, а в ноябре 2014-го уехала в Украину и примкнула к рядам пророссийской организации "Оплот".

Напомним, что депутат в Воронежской области назвала военным преступлением Путина происходящее в Украины. На заседании Семилукского райсовета Нина Беляева высказалась о том, что весьма сомнительны обвинения в фашизме, которые звучат в адрес русскоязычного украинца еврейского происхождения.

Ранее Фокус сообщал, что, по мнению экс-предводителя донбасских боевиков Игоря Гиркина, полномасштабная война может похоронить Россию. Он отметил, что ВС РФ с первого дня вторжения не достигли стратегических успехов, Украина успешно мобилизуется и начинает проводить контратаки.