"Кинули поранену на полі бою": ЗСУ взяли в полон відому снайперку "Багіру" з ОРДЛО (фото)

Наразі жінка перебуває в полоні ЗСУ, їй надали медичну допомогу. Уточнюється, що на її руках кров щонайменше 40 людей – українських військови і мирних мешканців.

Військовослужбовці ЗСУ взяли в полон відому сербську снайперку бойовиків із ОРДЛО із позивним "Багіра". Про це повідомляє волонтер Влад Іванов.

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[ + – ] Скриншот зі сторінки користувача Facebook Влада Іванова, опубліковано DonPress.

За словами волонтера Влада Іванова, поранена "Багіра" перебуває в полоні ЗСУ, їй надали медичну допомогу. За інформацією українських розвідслужб, снайперка з 2014 року служить у складі підрозділів "народної міліції ДНР".

Уточнюється, що на рахунку жінки чимало занапащених життів як українських військових, так і мирних жителів, неугодних владі окупованих районів Донбасу. Загалом близько 40 осіб.

За словами волонтера, снайперка погодилася співпрацювати зі слідством. Вона стверджує, що її покинули на полі бою.

"Кинули. Знаючи, що я поранена, і маючи можливість забрати мене, просто вирішили злити, сподіваючись, що помру", — пояснила вона.

[ + – ] Снайперка "Багіра" [ + – ] Снайперка "Багіра" [ + – ] Снайперка "Багіра" [ + – ] Снайперка "Багіра"

Що відомо про "Багіру"

Журналісти з'ясували, що "Багіра" — колишня ігуменя, в миру — Даніела Лазович — із містечка Горні-Мілановаць у центральній частині Сербії. Повідомляється, що в молодості вона грала в гандбол, а в листопаді 2014-го поїхала в Україну та приєдналася до лав проросійської організації "Оплот".

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