ВСУ уничтожили 200-ю мотострелковую бригаду российских военных, — Арестович (видео)

По информации советника главы ОП, из 648 российских военных живых осталось всего три, двое из них были ранены.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вооруженные силы Украины уничтожили батальонную тактическую группу 200-й отдельной мотострелковой бригады. По его словам, из 648 российских военных живых осталось всего три, а двое из них были ранены. Кроме того, 50% личного состава 7-й десантно-штурмовой бригады написали рапорты об отказе принимать участие в войне против Украины. Сейчас они подвергаются преследованиям со стороны российской власти. Об этом Алексей Арестович сообщил на брифинге.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Кроме того, советник главы ОП подтвердил убийство украинскими военными командующего 49-й общевойсковой армией России Якова Резанцева на аэродроме под Чернобаевкой.

Ситуация на фронте

По словам Алексея Арестовича, на территории Украины ведутся тактические бои для улучшения положения сторон, однако украинская сторона преобладает в ведении этих боев. Он рассказал, что территориальной обороне Славутича удалось отбить первую атаку российских военных, город находится под контролем Украины. Также вражеские войска продолжают наносить ракетные удары по Украине, но их интенсивность уменьшилась. Украинским противовоздушным системам обороны удалось сбить несколько беспилотников, а также крылатые ракеты.

Потери российской армии

Ориентировочно 16100 российских военных.

561 танк.

1625 боевых бронированных машин.

291 артиллерийских системы.

90 реактивных систем залпового огня.

49 средств ПВО.

115 самолетов и 125 вертолетов.

53 беспилотников.

5 кораблей и катеров.

18 средств радиотехнической разведки.

Напомним, 25 марта волонтер Влад Иванов сообщил, что украинским военным удалось взять в плен известную снайпершу из ОРДЛО "Багиру", она ранена. На счету у женщины около 40 жизней мирных жителей и ВСУ.

Волонтерский проект InformNapalm получил информацию о том, что Россия может применить отравляющие вещества против ВСУ и мирных жителей в тех городах, где не может прорвать оборону. Волонтерам сообщили о подвозе пралидоксима и атропина российским военным. Юг Украины является самым вероятным регионом для применения химического оружия.