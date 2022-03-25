ЗСУ знищили 200-ту мотострілецьку бригаду російських військових, — Арестович (відео)

За інформацією радника голови ОП, із 648 російських військових живих залишилося лише троє, двоє з них були поранені.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що збройні сили України знищили батальйонну тактичну групу 200 окремої мотострілецької бригади. За його словами, з 648 російських військових живих залишилося лише троє, а двоє з них було поранено. Крім того, 50% особового складу 7-ї десантно-штурмової бригади написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України. Зараз вони зазнають переслідувань із боку російської влади. Про це Олексій Арестович повідомив під час брифінгу.

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Крім того, радник голови ОП підтвердив убивство українськими військовими командувача 49-ї загальновійськової армії Росії Якова Резанцева на аеродромі під Чорнобаївкою.

Ситуація на фронті

За словами Олексія Арестовича, на території України ведуться тактичні бої для покращення становища сторін, проте українська сторона переважає у веденні цих боїв. Він розповів, що територіальній обороні Славутича вдалося відбити першу атаку російських військових, місто перебуває під контролем України. Також ворожі війська продовжують завдавати ракетних ударів по Україні, але їхня інтенсивність зменшилася. Українським протиповітряним системам оборони вдалося збити кілька безпілотників, а також крилаті ракети.

Втрати російської армії

Орієнтовно 16 100 російських військових.

561 танк.

1625 бойових броньованих машин.

291 артилерійська система.

90 реактивних систем залпового вогню

49 засобів ППО.

115 літаків і 125 вертольотів.

53 безпілотники.

5 кораблів і катерів.

18 засобів радіотехнічної розвідки.

Нагадаємо, 25 березня волонтер Влад Іванов повідомив, що українським військовим вдалося взяти в полон відому снайперку з ОРДЛО "Багіру", її поранено. На рахунку в жінки близько 40 життів мирних жителів іЗСУ.

Волонтерський проект InformNapalm отримав інформацію про те, що Росія може застосувати отруйні речовини проти ЗСУ та мирних жителів у тих містах, де не може прорвати оборону. Волонтерам повідомили про підвезення пралідоксиму й атропіну російським військовим. Південь України є найімовірнішим регіоном для застосування хімічної зброї.