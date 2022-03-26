Калининградская область исторически принадлежит Польше, – генерал Скшипчак
Бывший командующий сухопутными войсками Польши говорит, что исторически регион никогда не был российским. Некоторые жители страны согласились с ним, ведь "с русскими бандитами надо разговаривать на языке бандитов".
Россия оккупировала Калининградскую область с 1945 года и Варшава вправе претендовать на нее. Об этом сказал бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, его комментарий опубликовало польское издание Do Rzeczy.
"Эта область никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше. Теперь о ней стоило бы говорить как об отвоеванных землях. Калининградская область, по-моему, это часть Польши", — заявил военный.
Скшипчак добавил, что Калининградская область "не имеет военного значения", поскольку часть российской армии из региона уже воюет в Украине.
NaTemat пишет, что читатели неоднозначно восприняли высказывание Скшипчака. Кто-то упрекнул его в нагнетании напряженности, другие согласились с ним. Вспомнив развязывание войны в Украине, они сказали что "с бандитами надо разговаривать на языке бандитов".
Чем известен генерал Скшипчак
Вальдемар Скшипчак — генерал запаса вооруженных сил Польши. Весной 2005 года Скшипчак руководил действиями многонациональной дивизии "Центр-Юг" в Ираке.
В 2006—2009 годах командовал сухопутными войсками. Сразу после назначения на эту должность ему поставили задачу подготовить польских солдат к боям в Афганистане.
С 2011 года был советником министра национальной обороны Томаша Семоняка. В 2012–2013 годах он был заместителем государственного секретаря в Министерстве национальной обороны Польши.
Калининградская область — география и краткая история
Самый западный регион РФ на юге граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой. До конца Второй мировой войны регион носил название Кенигсберг и был частью немецкой провинции Восточная Пруссия.
Согласно Потсдамскому договору от 1945 года Калининградскую область (бывшая часть Восточной Пруссии) передали СССР на 50 лет, до 1996 года.
Новый статус области остался неурегулированным в политическом и юридическом контекстах. Германия считает эту территорию частью России, но старается проводить политику на понижение военного присутствия РФ.
Напомним, что в апреле 2018 года Россия на постоянной основе разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести ядерный заряд.
В ноябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что за Калининградскую область "прежде всего отвечает Беларусь, а не РФ".