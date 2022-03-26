Калининградская область исторически принадлежит Польше, – генерал Скшипчак

Бывший командующий сухопутными войсками Польши говорит, что исторически регион никогда не был российским. Некоторые жители страны согласились с ним, ведь "с русскими бандитами надо разговаривать на языке бандитов".

Россия оккупировала Калининградскую область с 1945 года и Варшава вправе претендовать на нее. Об этом сказал бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак, его комментарий опубликовало польское издание Do Rzeczy.

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"Эта область никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше. Теперь о ней стоило бы говорить как об отвоеванных землях. Калининградская область, по-моему, это часть Польши", — заявил военный.

[ + – ] Военный говорит, что исторически Калининградская область принадлежала Пруссии и Польше

Скшипчак добавил, что Калининградская область "не имеет военного значения", поскольку часть российской армии из региона уже воюет в Украине.

NaTemat пишет, что читатели неоднозначно восприняли высказывание Скшипчака. Кто-то упрекнул его в нагнетании напряженности, другие согласились с ним. Вспомнив развязывание войны в Украине, они сказали что "с бандитами надо разговаривать на языке бандитов".

Чем известен генерал Скшипчак

Вальдемар Скшипчак — генерал запаса вооруженных сил Польши. Весной 2005 года Скшипчак руководил действиями многонациональной дивизии "Центр-Юг" в Ираке.

В 2006—2009 годах командовал сухопутными войсками. Сразу после назначения на эту должность ему поставили ​​задачу подготовить польских солдат к боям в Афганистане.

С 2011 года был советником министра национальной обороны Томаша Семоняка. В 2012–2013 годах он был заместителем государственного секретаря в Министерстве национальной обороны Польши.

Калининградская область — география и краткая история

Самый западный регион РФ на юге граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой. До конца Второй мировой войны регион носил название Кенигсберг и был частью немецкой провинции Восточная Пруссия.

Согласно Потсдамскому договору от 1945 года Калининградскую область (бывшая часть Восточной Пруссии) передали СССР на 50 лет, до 1996 года.

[ + – ] Германия считает эту территорию частью России

Новый статус области остался неурегулированным в политическом и юридическом контекстах. Германия считает эту территорию частью России, но старается проводить политику на понижение военного присутствия РФ.

Напомним, что в апреле 2018 года Россия на постоянной основе разместила в Калининградской области оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые могут нести ядерный заряд.

В ноябре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что за Калининградскую область "прежде всего отвечает Беларусь, а не РФ".