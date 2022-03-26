Калінінградська область історично належить Польщі, – генерал Скшипчак
Колишній командувач сухопутних військ Польщі каже, що історично регіон ніколи не був російським. Деякі жителі країни погодилися з ним, адже "з російськими бандитами треба розмовляти мовою бандитів".
Росія окупувала Калінінградську область з 1945 року, і Варшава має право претендувати на неї. Про це сказав колишній командувач сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак, його коментар опублікувало польське видання Do Rzeczy.
"Ця область ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі. Тепер про неї варто було б говорити як про відвойовані землі. Калінінградська область, на мою думку, це частина Польщі", — заявив військовий.
Скшипчак додав, що Калінінградська область "не має військового значення", оскільки частина російської армії з регіону вже воює в Україні.
NaTemat пише, що читачі неоднозначно сприйняли висловлювання Скшипчака. Хтось дорікнув йому через нагнітання напруженості, інші погодилися з ним. Згадавши розв'язання війни в Україні, вони сказали, що "з бандитами треба розмовляти мовою бандитів".
Чим відомий генерал Скшипчак
Вальдемар Скшипчак — генерал запасу Збройних сил Польщі. Навесні 2005 року Скшипчак керував діями багатонаціональної дивізії "Центр-Південь" в Іраку.
У 2006-2009 роках командував сухопутними військами. Одразу після призначення на цю посаду йому поставили завдання підготувати польських солдатів до боїв в Афганістані.
З 2011 був радником міністра національної оборони Томаша Семоняка. У 2012-2013 роках він був заступником державного секретаря у Міністерстві національної оборони Польщі.
Калінінградська область — географія та коротка історія
Найзахідніший регіон РФ на півдні межує з Польщею, а на півночі та сході — з Литвою. До кінця Другої світової війни регіон називався Кенігсберг і був частиною німецької провінції Східна Пруссія.
Згідно з Потсдамським договором від 1945 року Калінінградську область (колишня частина Східної Пруссії) передали СРСР на 50 років, до 1996 року.
Новий статус області залишився неврегульованим у політичному та юридичному контекстах. Німеччина вважає цю територію частиною Росії, але намагається проводити політику зниження військової присутності РФ.
Нагадаємо, що у квітні 2018 року Росія на постійній основі розмістила в Калінінградській області оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які можуть нести ядерний заряд.
У листопаді 2019 року президент Білорусі Олександр Лукашенко говорив, що за Калінінградську область "насамперед відповідає Білорусь, а не РФ".