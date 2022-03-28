Минус один: бойцы княжеской бригады ВСУ сбили вертолет армии РФ
По информации украинского Генштаба, ВСУ сбили уже 127 вертолетов и 123 самолета.
Украинские военные из 14 отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Великого сбили российский вертолет. Об этом сообщает пресс-служба бригады.
"Минус одна птичка рашистов. Плюс один урок к победе", — написали военные.
В сообщении не указывается, где именно был сбит вертолет. Однако известно, что вертолет обстреливал украинские города и села.
Добавим, что по данным Генштаба на 28 марта украинские военные сбили 127 вертолетов и 123 самолета.
Подтвержденных сбитий вертолетов, по данным проекта Oryx, 35. Однако авторы подчеркивают, что их данные занижены из-за того, что не все попадает на фото или видео.
Напомним, по данным Генштаба, угроза вторжения Беларуси остается высокой. Противник перебрасывает к границе ОТРК "Искандер".
В МВД также заявили, что армия РФ переходит к новой тактике: бомбить города и уничтожать инфраструктуру.