Угроза вторжения Беларуси остается высокой, противник перебрасывает к границе "Искандеры"
По данным Генштаба ВСУ, белорусские войска ведут разведку в направлении городов Волынской и Ровненской областей.
По данным Вооруженных сил Украины, на данный момент сохраняется высокая вероятность вторжения войск Беларуси на Волынском направлении. Об этом говорится в ночной сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в понедельник, 28 марта.
В Генштабе отметили, что ВС Беларуси продолжают вести воздушную разведку в направлении городов Ковель, Вараш Волынской области и Сарны Ровненской области.
Помимо этого украинские силы зафиксировали перемещение автомобильного транспорта с ракетами Оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в район населенного пункта Калинковичи Гомельской области.
Также в Генштабе отметили, что российские подразделения, которые несут существенные потери в ходе войны в Украине, отводятся на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. В частности, украинскими силами отмечено выведение с территории Киевской области в Беларусь двух батальонных тактических групп из состава 106-й воздушно-десантной дивизии РФ.
Напомним, лидер Беларуси Александр Лукашенко 25 марта заявил, что республику пытаются "втянуть" в войну РФ против Украины.
Тем временем 21 марта в Министерстве обороны Беларуси заявили, что отводят десантников от границы с Украиной.