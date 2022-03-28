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Военный Фокус Российско-украинская война

Угроза вторжения Беларуси остается высокой, противник перебрасывает к границе "Искандеры"

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Фото: military-arms | Беларусь все еще может вторгнуться в Украину, — Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, белорусские войска ведут разведку в направлении городов Волынской и Ровненской областей.

По данным Вооруженных сил Украины, на данный момент сохраняется высокая вероятность вторжения войск Беларуси на Волынском направлении. Об этом говорится в ночной сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в понедельник, 28 марта.

В Генштабе отметили, что ВС Беларуси продолжают вести воздушную разведку в направлении городов Ковель, Вараш Волынской области и Сарны Ровненской области.

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Ковель, Вараш, Сарны

Помимо этого украинские силы зафиксировали перемещение автомобильного транспорта с ракетами Оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" в район населенного пункта Калинковичи Гомельской области.

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Калинковичи

Также в Генштабе отметили, что российские подразделения, которые несут существенные потери в ходе войны в Украине, отводятся на территорию Беларуси для восстановления боеспособности. В частности, украинскими силами отмечено выведение с территории Киевской области в Беларусь двух батальонных тактических групп из состава 106-й воздушно-десантной дивизии РФ.

Напомним, лидер Беларуси Александр Лукашенко 25 марта заявил, что республику пытаются "втянуть" в войну РФ против Украины.

Тем временем 21 марта в Министерстве обороны Беларуси заявили, что отводят десантников от границы с Украиной.