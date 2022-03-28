Загроза вторгнення Білорусі залишається високою, супротивник перекидає до кордону "Іскандери"
За даними Генштабу ЗСУ, білоруські війська ведуть розвідку в напрямку міст Волинської та Рівненської областей.
За даними Збройних сил України, зараз зберігається висока ймовірність вторгнення військ Білорусі на Волинському напрямку. Про це йдеться у нічному зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в понеділок, 28 березня.
У Генштабі зазначили, що ЗС Білорусі продовжують вести повітряну розвідку в напрямку міст Ковель, Вараш Волинської області та Сарни Рівненської області.
Крім цього, українські сили зафіксували переміщення автомобільного транспорту з ракетами Оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у район населеного пункту Калинковичі Гомельської області.
Також у Генштабі зазначили, що російські підрозділи, які зазнають суттєвих втрат під час війни в Україні, відводяться на територію Білорусі для відновлення боєздатності. Зокрема, українськими силами зазначено виведення з території Київської області в Білорусь двох батальйонних тактичних груп зі складу 106 повітряно-десантної дивізії РФ.
Нагадаємо, лідер Білорусі Олександр Лукашенко 25 березня заявив, що республіку намагаються "втягнути" у війну РФ проти України.
Тим часом, 21 березня в Міністерстві оборони Білорусі заявили, що відводять десантників від кордону з Україною.