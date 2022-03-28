RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус Російсько-українська війна

Загроза вторгнення Білорусі залишається високою, супротивник перекидає до кордону "Іскандери"

1671
калинковичи беларусь, іскандер дальність, чи вступить беларусь у війну, хойники беларусь, хойники, іскандер, мітинг беларусь,
Фото: military-arms | Білорусь все ще може вторгнутися в Україну, — Генштаб ЗСУ

За даними Генштабу ЗСУ, білоруські війська ведуть розвідку в напрямку міст Волинської та Рівненської областей.

За даними Збройних сил України, зараз зберігається висока ймовірність вторгнення військ Білорусі на Волинському напрямку. Про це йдеться у нічному зведенні Генерального штабу ЗСУ, опублікованому в понеділок, 28 березня.

У Генштабі зазначили, що ЗС Білорусі продовжують вести повітряну розвідку в напрямку міст Ковель, Вараш Волинської області та Сарни Рівненської області.

калинковичи белорусь, іскандер дальність, чи вступить беларусь у війну
Ковель, Вараш, Сарни

Крім цього, українські сили зафіксували переміщення автомобільного транспорту з ракетами Оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" у район населеного пункту Калинковичі Гомельської області.

калинковичи белорусь, іскандер дальність, чи вступить беларусь у війну
Калинковичі

Також у Генштабі зазначили, що російські підрозділи, які зазнають суттєвих втрат під час війни в Україні, відводяться на територію Білорусі для відновлення боєздатності. Зокрема, українськими силами зазначено виведення з території Київської області в Білорусь двох батальйонних тактичних груп зі складу 106 повітряно-десантної дивізії РФ.

Нагадаємо, лідер Білорусі Олександр Лукашенко 25 березня заявив, що республіку намагаються "втягнути" у війну РФ проти України.

Тим часом, 21 березня в Міністерстві оборони Білорусі заявили, що відводять десантників від кордону з Україною.