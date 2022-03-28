Мінус один: бійці князівської бригади ЗСУ збили вертоліт армії РФ

За інформацією українського Генштабу, ЗСУ збили вже 127 вертольотів і 123 літаки.

Українські військові з 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого збили російський вертоліт. Про це повідомляє пресслужба бригади.

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"Мінус одна пташка рашистів. Плюс один урок до перемоги", — написали військові.

У повідомленні не вказується, де саме було збито гелікоптер. Проте відомо, що гелікоптер обстрілював українські міста та села.

Додамо, що за даними Генштабу станом на 28 березня українські військові збили 127 вертольотів і 123 літаки.

Підтверджених збитків вертольотів, за даними проєкту Oryx, 35. Проте автори наголошують, що їхні дані занижені через те, що не все потрапляє на фото чи відео.

Нагадаємо, за даними Генштабу, загроза вторгнення Білорусі залишається високою. Супротивник перекидає до кордону ОТРК "Іскандер".

В МВС також заявили, що армія РФ переходить до нової тактики: бомбардувати міста та знищувати інфраструктуру.