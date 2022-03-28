Перевірка нервів українців і ЗСУ: в МВС назвали нову тактику армії РФ

Російські загарбники обстрілюватимуть міста України та знищуватимуть інфраструктуру. Завдання ворога — зробити так, щоб у країні не залишилося безпечних місць, попередили в МВС.

Російські загарбники змінюють стратегію бойових дій, найближчим часом варто очікувати збільшення кількості ракетних ударів у різних точках України. Про це заявив радник глави МВС Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону.

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"Вони спробують максимально обстрілювати українські міста, знищуючи критичну інфраструктуру. Так вони перевіряють нерви українців і ЗСУ", — пояснив Денисенко.

[ + – ] ЗС РФ, за словами Денисенка, обстрілюють продуктові склади

Завдання ворога — показати, що в Україні немає єдиної точки, де можна бути в безпеці, сказав радник.

Нафтобази під загрозою — чи готові ЗСУ

Українська влада працює над захистом паливних баз із першого дня війни, зауважив Денисенко.

"У багатьох випадках (склади) з паливом розосереджені. Окупанти також обстрілюють продуктові склади. Треба на місцях прискорити процес їхнього розосередження", — наголосив чиновник.

[ + – ] Наслідки обстрілу нафтобази в Житомирі Фото: УНІАН

Нагадаємо, що ввечері 27 березня РФ завдала ракетного удару по Києву й області, мешканці регіону чули потужні вибухи.

Фокус уже писав про рішення влади країни-агресора перевести підприємства з виробництва ракет "Калібр" і "Смерч" у цілодобовий режим роботи через втрату великої кількості боєзапасу.

Збройні сили РФ у четвер, 24 березня, завдали ударів крилатими ракетами "Калібр" по нафтобазі в селищі Калинівка Київської області, з якої постачалися українські війська в центральній частині України.