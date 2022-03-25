У Росії повідомили про удар ракетами "Калібр" по нафтобазі під Києвом
У Міноборони РФ стверджують, що агресорові вдалося знищити "найбільшу паливну базу", з якої постачалися українські війська в центральній частині України.
Збройні сили РФ у четвер, 24 березня, завдали ударів по нафтобазі, розташованій у селищі Калинівка Київської області, за допомогою крилатих ракет морського базування "Калібр". Про це на брифінгу заявив офіційний представник Міністерства оборони Росії Ігор Конашенков.
За словами представника оборонного відомства держави-агресора, російські війська завдали ударів по нафтобазі вчора ввечері.
"Знищена найбільша з паливних баз, що залишилися у Збройних сил України, з якої здійснювалося постачання пальним військових частин у центральній частині країни", — стверджує спікер Міноборони РФ.
Приблизно о 08:00 25 березня у Державній службі з надзвичайних ситуацій України підтвердили, що вчора стався обстріл нафтобази з подальшим спалахом.
"Станом на 06:00 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів у межах обвалення резервуарного парку нафтобази. Загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає", — запевнили у відомстві.
У мережі також присутні кадри вибуху після обстрілу нафтобази в Калинівці.
Нагадаємо, раніше 24 березня російські війська спробували взяти штурмом місто Славутич, де мешкають сім'ї співробітників Чорнобильської АЕС.
Також ми писали, що війська РФ знищили міст, який сполучав Київ із Черніговом.