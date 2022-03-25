В России сообщили об ударе ракетами "Калибр" по нефтебазе под Киевом

В Минобороны РФ утверждают, что агрессору удалось уничтожить "крупнейшую топливную базу", с которой снабжались украинские войска в центральной части Украины.

Вооруженные силы РФ в четверг, 24 марта, нанесли удары по нефтебазе, расположенной в поселке Калиновка Киевской области, при помощи крылатых ракет морского базирования "Калибр". Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

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По словам представителя оборонного ведомства государства-агрессора, российские войска нанесли удары по нефтебазе вчера вечером.

"Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны", — утверждает спикер Минобороны РФ.

Около 08:00 25 марта в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердили, что вчера произошел обстрел нефтебазы с последующим возгоранием.

"По состоянию на 06:00 25 марта наблюдалось горение остатков нефтепродуктов в пределах обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет", — заверили в ведомстве.

В сети также присутствуют кадры предположительного взрыва после обстрела нефтебазы в Калиновке.

Напомним, ранее 24 марта российские войска попытались взять штурмом город Славутич, где проживают семьи сотрудников Чернобыльской АЭС.

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