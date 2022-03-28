Проверка нервов украинцев и ВСУ: в МВД назвали новую тактику армии РФ
Российские захватчики будут обстреливать города Украины и уничтожать инфраструктуру. Задача врага — сделать так, чтобы в стране не осталось безопасных мест, предупредили в МВД.
Российские захватчики меняет стратегию боевых действий, в ближайшее время нужно ожидать увеличение числа ракетных ударов в разных точках Украины. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона.
"Они попробуют максимально обстреливать украинские города, уничтожая критическую инфраструктуру. Так они проверяют нервы украинцев и ВСУ", – объяснил Денисенко.
Задача врага — показать, что в Украине нет не единой точки, где можно быть в безопасности, сказал советник.
Нефтебазы под угрозой – готовы ли ВСУ
Украинские власти работают над защитой топливных баз с первого дня войны, заметил Денисенко.
"Во многих случаях (склады) с топливом рассосредоточены. Оккупанты также обстреливают продуктовые склады. Надо на местах ускорить процесс их рассредоточения", – подчеркнул чиновник.
Напомним, что вечером 27 марта РФ нанесла ракетный удар по Киеву и области, жители региона слышали мощные взрывы.
Фокус уже писал о решении властей страны-агрессора перевести предприятия по производству ракет "Калибр" и "Смерч" в круглосуточный режим работы по причине потери большого количества боезапаса.
Вооруженные силы РФ в четверг, 24 марта, нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" по нефтебазе в поселке Калиновка Киевской области, с которой снабжались украинские войска в центральной части Украины.