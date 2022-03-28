Проверка нервов украинцев и ВСУ: в МВД назвали новую тактику армии РФ

Российские захватчики будут обстреливать города Украины и уничтожать инфраструктуру. Задача врага — сделать так, чтобы в стране не осталось безопасных мест, предупредили в МВД.

Российские захватчики меняет стратегию боевых действий, в ближайшее время нужно ожидать увеличение числа ракетных ударов в разных точках Украины. Об этом заявил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире единого телемарафона.

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"Они попробуют максимально обстреливать украинские города, уничтожая критическую инфраструктуру. Так они проверяют нервы украинцев и ВСУ", – объяснил Денисенко.

[ + – ] ВС РФ, по словам Денисенко, обстреливают продуктовые склады

Задача врага — показать, что в Украине нет не единой точки, где можно быть в безопасности, сказал советник.

Нефтебазы под угрозой – готовы ли ВСУ

Украинские власти работают над защитой топливных баз с первого дня войны, заметил Денисенко.

"Во многих случаях (склады) с топливом рассосредоточены. Оккупанты также обстреливают продуктовые склады. Надо на местах ускорить процесс их рассредоточения", – подчеркнул чиновник.

[ + – ] Последствия обстрела нефтебазы в Житомире Фото: УНИАН

Напомним, что вечером 27 марта РФ нанесла ракетный удар по Киеву и области, жители региона слышали мощные взрывы.

Фокус уже писал о решении властей страны-агрессора перевести предприятия по производству ракет "Калибр" и "Смерч" в круглосуточный режим работы по причине потери большого количества боезапаса.

Вооруженные силы РФ в четверг, 24 марта, нанесли удары крылатыми ракетами "Калибр" по нефтебазе в поселке Калиновка Киевской области, с которой снабжались украинские войска в центральной части Украины.