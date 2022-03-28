ВСУ освободили село Рудницкое в Киевской области, — СМИ (фото)

По информации журналиста Нолана Питерсона, украинские военные отодвинули вражеские войска на 15 километров.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление и совместно с Грузинским национальным легионом освободили село Рудницкое Киевской области, отодвинувши вражеские войска на восточнее на 15 километров. Село находится в 60 километрах от Киева. Об этом сообщил журналист Нолан Питерсон в Twitter со ссылкой на американского добровольца в ВСУ.

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"Обновление от американского добровольца в Вооруженных силах Украины – сегодня украинские войска, включая Грузинский национальный легион, освободили село под названием Рудницкое, примерно в 60 км к востоку от Киева, отодвинув линию примерно на 15 км к востоку", — написал он.

Один из военных рассказал журналисту, что после того, как вооруженные силы Украины освободили село, местные жители плакали, что смогли выйти на улицу спустя три недели. Все это время они были под оккупацией россиян.

Напомним, 28 марта мэр Ирпени Александр Маркушин сообщил, что украинские защитники полностью освободили город от российских захватчиков. Там происходит зачистка и закрепление на новых позициях. После чего ВСУ пойдут в наступление, чтобы освободить Бучу, Гостомель и Ворзель.

Днем того же дня, в Генштабе Украины заявили, что российские войска продолжают заходить вглубь Мариуполя. По информации ведомства, это единственный город, где российские военные имеют успехи в продвижении.