ЗСУ звільнили село Рудницьке Київської області, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналіста Нолана Пітерсона, українські військові відсунули ворожі війська на 15 кілометрів.

Збройні Сили України продовжують контрнаступ і спільно з Грузинським національним легіоном звільнили село Рудницьке на Київщині, відсунувши ворожі війська на схід на 15 кілометрів. Село знаходиться за 60 кілометрів від Києва. Про це повідомив журналіст Нолан Пітерсон у Twitter із посиланням на американського добровольця в ЗСУ.

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"Оновлення від американського добровольця у Збройних Силах України — сьогодні українські війська, включаючи Грузинський національний легіон, звільнили село під назвою Рудницьке, приблизно за 60 км на схід від Києва, відсунувши лінію приблизно на 15 км на схід", — написав він.

Один із військових розповів журналісту, що після того, як Збройні Сили України звільнили село, місцеві жителі плакали, що змогли вийти надвір через три тижні. Весь цей час вони були під окупацією росіян.

Нагадаємо, 28 березня мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що українські захисники повністю звільнили місто від російських загарбників. Там відбувається зачистка та закріплення на нових позиціях. Після чого ЗСУ підуть у наступ, щоб звільнити Бучу, Гостомель та Ворзель.

Вдень того ж дня у Генштабі України заявили, що російські війська продовжують заходити вглиб Маріуполя. За інформацією відомства, це єдине місто, де російські військові мають успіх у просуванні.