В Курской области РФ стянула больше техники, чем было до вторжения, - InformNapalm
По словам спикера Михаила Макарука, боеспособность техники остается под вопросом, но за ее счет войска хотят восполнить потери.
Россия сосредоточила в Курской области больше техники, чем было до полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом заявил спикер международного волонтерского разведсообщества InfromNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала.
По словам Макарука, РФ накапливает у границ с Украиной устаревшую, возможно, расконсервированную технику. Ее количество уже больше, чем было до вторжения 24 февраля.
Вероятно, российская армия планирует восполнять свои потери в ходе вторжения в Украину.
"Каков будет ее боеспособность, отметить трудно. Но количество боевых машин огромное – больше, чем были по состоянию на 24 февраля", — заявил спикер InformNapalm.
Макарук также добавил, что потери в некоторых дивизиях РФ составляют до 70% техники. Поэтому сейчас проводится перегруппировка войск.
Также в телеграм-канале сообщества опубликовали видео, на котором зафиксирована колонна российских десантников в Гомеле. Подразделения утратило свою боеспособность в Киевской области. Планируется их погрузка на жд составы.
Напомним, по данным украинской разведки, в России нашли способ как скрыть проведение мобилизации. Она будет проходить под видом плановой мобилизации в БАРС.
Также в Генштабе заявили, что ВС РФ продолжают наращивать войска вокруг Киева для нападения.