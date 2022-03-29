В Курской области РФ стянула больше техники, чем было до вторжения, - InformNapalm

По словам спикера Михаила Макарука, боеспособность техники остается под вопросом, но за ее счет войска хотят восполнить потери.

Россия сосредоточила в Курской области больше техники, чем было до полномасштабного вторжения 24 февраля. Об этом заявил спикер международного волонтерского разведсообщества InfromNapalm Михаил Макарук в эфире 24 канала.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Макарука, РФ накапливает у границ с Украиной устаревшую, возможно, расконсервированную технику. Ее количество уже больше, чем было до вторжения 24 февраля.

Вероятно, российская армия планирует восполнять свои потери в ходе вторжения в Украину.

"Каков будет ее боеспособность, отметить трудно. Но количество боевых машин огромное – больше, чем были по состоянию на 24 февраля", — заявил спикер InformNapalm.

Макарук также добавил, что потери в некоторых дивизиях РФ составляют до 70% техники. Поэтому сейчас проводится перегруппировка войск.

Также в телеграм-канале сообщества опубликовали видео, на котором зафиксирована колонна российских десантников в Гомеле. Подразделения утратило свою боеспособность в Киевской области. Планируется их погрузка на жд составы.

Напомним, по данным украинской разведки, в России нашли способ как скрыть проведение мобилизации. Она будет проходить под видом плановой мобилизации в БАРС.

Также в Генштабе заявили, что ВС РФ продолжают наращивать войска вокруг Киева для нападения.