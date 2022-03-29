У Курській області РФ стягнула більше техніки, ніж було до вторгнення, — InformNapalm

За словами речника Михайла Макарука, боєздатність техніки залишається під питанням, але за її рахунок війська хочуть заповнити втрати.

Росія зосередила в Курській області більше техніки, ніж було до повномасштабного вторгнення 24 лютого. Про це заявив речник міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InfromNapalm Михайло Макарук в ефірі 24 каналу.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Макарука, РФ накопичує біля кордонів з Україною застарілу, можливо, розконсервовану техніку. Її кількість уже більша, ніж було до вторгнення 24 лютого.

Ймовірно, російська армія планує поповнювати свої втрати під час вторгнення в Україну.

"Яка буде її боєздатність, зазначити важко. Але кількість бойових машин величезна — більша, ніж були станом на 24 лютого", — заявив спікер InformNapalm.

Макарук також додав, що втрати в деяких дивізіях РФ становлять до 70% техніки. Тому зараз проводиться перегрупування військ.

Також у телеграм-каналі спільноти опублікували відео, на якому зафіксовано колону російських десантників у Гомелі. Підрозділи втратили свою боєздатність у Київській області. Планується їх навантаження на залізничні склади.

Нагадаємо, за даними української розвідки, у Росії знайшли спосіб, як приховати проведення мобілізації. Вона проходитиме під виглядом планової мобілізації в БАРС.

Також у Генштабі заявили, що ЗС РФ продовжують нарощувати війська навколо Києва для нападу.